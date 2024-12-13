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科技创新生态持续优化

郭剑锋 李喜彤
2024年12月13日08:52 | 来源：经济日报
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原标题：科技创新生态持续优化

　　“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”，是近日召开的中共中央政治局会议的明确要求。今年以来，我国科技创新投入日益加大，前沿科学领域持续突破，突破性技术成果不断涌现，产业韧性日益增强，国际科技合作逐渐打开新局面。我国科技创新在企业主导、政府引导、市场推动的基础上动力强劲。

　　一年来的成绩有目共睹：捷龙三号火箭首次承揽外星搭载发射，我国科学家首次在月壤中发现分子水，国产大客机C919成功交付国航和南航，我国首艘国产航母福建舰首次海试，首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列……一项项亮眼的新成果充分验证了稳步提升的创新实力，并催生出新产业、新模式、新动能，为加快实现高水平科技自立自强写下生动注脚。

　　成绩离不开政策引导。1月份，工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，对未来产业创新发展提出了具体方向。3月份发布的《我国支持科技创新主要税费优惠政策指引》提出，企业研发费用加计扣除比例由75%提高到100%。6月份，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，明确支持有条件的国有企业发挥自身优势，利用创业投资基金加大对行业科技领军企业、科技成果转化和产业链上下游中小企业的投资力度。随着这些政策的落地实施，效果逐渐显现，科技创新生态进一步优化。

　　统计数据也从一个侧面表明，我国已具备在关键时期赢得先机、形成优势的基础。今年前三季度，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长9.1%，全国技术合同成交总额同比增长17.8%；以新能源汽车、锂电池、光伏“新三样”为代表的绿色产品产量继续保持两位数增长。世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》显示，我国排名上升至第11位，拥有26个全球百强科技创新集群，连续两年居世界第一位。

　　当前，如何让起势转化为态势，让科技创新生态保持良好状态，仍需做好一系列工作。

　　一方面，坚持创新探索与效益导向双驱动。在支持产业开展原始创新的同时，建立“创新—市场—效益”联动机制，推动研发成果快速商业化，降低经济风险。加强国有企业基础研究和关键技术攻关，聚焦民营企业在科技产品研发、组织模式等方面创新。对高风险的原始创新项目，应扩大企业的“创新容错率”，在法律和政策上给予其一定的试错空间。有关部门牵头构建多层次合作机制，促进资源共享和优势互补。加强基础研究、应用技术研究和产业化统筹衔接，构建以企业为主体、高校和科研机构为支撑的协同创新体系。推动产学研用深度融合，通过联合攻关、协同创新、技术共享和实验平台建设，缩短技术研发到市场应用的转化路径和反馈速度。

　　另一方面，加强顶层设计，有效应对新兴领域创新风险。明确新兴技术发展路径与风险评估标准，强化跨部门合作，实现信息共享与风险联防联控。增强公众风险意识，通过教育与沟通提升社会参与度。注重立法前瞻性，为新兴领域创新提供法律指导与规范。例如，在低空经济管理方面，应加快制定系统的监管标准，预防无人机“黑飞”等问题。共建实验室、技术合作平台和数据共享机制，与相关国家合作，形成“共同创新、市场共育、风险共担”的协同发展模式。

(责编：杨曦、陈键)
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