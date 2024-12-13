李 景

原标题：同位素产业集聚发展

近日，浙江省嘉兴市海盐县的中核秦山同位素生产基地建设项目通过竣工验收，进入调试和试生产阶段。该项目总投资4.6亿元，建设5条同位素生产线，包括碳—14、锶—89、碘—131、钴—60放射源和特定核素。项目正式投产后，将打破我国医用同位素长期依赖进口的局面，也意味着我国同位素生产基地向正式生产运行迈出了关键一步。

“该项目有助于建立国内稳定自主的医用同位素供应保障体系，将对海盐县乃至全国核药发展具有重大意义。”中核秦山同位素有限公司总经理黄国炤介绍，同位素产业技术壁垒高、附加值高、市场空间大，潜在市场规模高达万亿元。但我国同位素严重依赖进口，价格昂贵且供应不稳定，制约了下游产业发展。以肝癌特效药钇—90为例，进口药一针价格35万元，但国产药价格或可降至10万元以下。海盐秦山核电站的商用重水堆具有堆芯中子通量高、不停堆换料、运行稳定等优势，为同位素生产提供了独特条件。

在钴—60和碳—14生产厂房的工业和医用钴源生产线操作大厅，热室内的工作人员正在进行钴—60的接收、拆解、组装、焊接和活度测量等工作。产品通过活度测量后，或直接发货，或存入贮存水池，待订单下达后完成包装发货。

中核秦山同位素生产基地的中央控制室通过分布式控制系统，监控生产系统的调试信息，确保生产顺利进行。“通过整合设备的数据信息，进行统筹管理，可及时发现并解决生产中的问题。”中核秦山同位素有限公司生产运营部副经理张双明说。

近年来，海盐县抢抓国家政策机遇，发挥核电资源优势，大力推动同位素产业发展。同时，围绕“核素生产—核药制造—核医疗应用”，精准编制核药产业图谱，吸引优质企业集聚，形成产业集群发展格局。

海盐县启动核技术应用（同位素）产业园规划建设以来，围绕同位素全产业链展开布局，先后完成1900亩专项规划，通过布局同位素生产基地、核药生产基地、核技术创新中心、核医疗中心，打造集同位素研究与生产、核药研发与制备、核医学基础研究与临床转化、核特色康养、核应急救援为一体的全国核技术应用产业示范基地。

海盐县凭借区位优势和优质营商环境，吸引高端核药项目落户。今年7月，全球制药巨头诺华集团的放射性药品生产项目在海盐县奠基，总投资1.06亿美元，预计2026年底建成投产。“由于放射性配体的半衰期短，所以生产要求非常高，我们在海盐县的新基地能够解决这一挑战，确保这些救命药能够及时送到患者手中。”诺华药品开发部总裁兼首席医学官施睿明介绍。

“近年来，海盐县把培育发展同位素产业作为‘头号工程’，联合打造全国最大的医用同位素产业基地，专门组建核电关联及核技术应用产业专班，切实做好服务保障，围绕土地、资金、人才、政策等多个方面提升要素保障能力。”海盐县商务局局长曹卫益介绍，目前，该县已累计招引落地相关项目23个，总投资超80亿元，达产后预计产值超200亿元。未来，海盐县将立足基础优势、深化企地合作，紧抓同位素产业园纳入浙江省未来产业先导区契机，加快培育特色新质生产力，打造千亩千亿元产业集群，吸引一批产业链上下游企业集聚海盐，打开同位素产业发展新格局。

(责编：杨曦、陈键)

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