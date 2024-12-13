于 泳

原标题：跨境金融服务促外贸增长

日前召开的中共中央政治局会议提出，要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。此前，商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》（以下简称《若干政策措施》），旨在促进外贸稳定增长，巩固和增强经济回升向好态势。据海关统计，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值39.79万亿元，同比增长4.9%，其中，出口23.04万亿元，增长6.7%；进口16.75万亿元，增长2.4%，外贸运行总体平稳。

《若干政策措施》提出，扩大出口信用保险承保规模和覆盖面。支持企业开拓多元化市场，鼓励相关保险公司加大对专精特新“小巨人”以及“隐形冠军”等企业的承保支持力度，拓展出口信用保险产业链承保。

江苏苏豪纺织集团有限公司主要业务包括纺织品服装、轻工产品的传统出口和跨境电商业务，以及化工原料、纺织原料、消费品等进口业务。苏豪通9710平台是由苏豪纺织自主研发的跨境电商B2B出口解决方案。该系统为跨境电商贸易企业和工业生产型企业量身定做，具备转码、引流、运营、优化、大数据分析等功能。苏豪通帮助出口企业建设自身电商系统，协助企业获取跨境电商企业和平台资讯信息，对接政府海关接口打通申报通道，致力于提升企业的数字化水平和国际竞争力。中国出口信用保险公司江苏分公司业务一处处长助理周悦介绍，2023年底中国信保江苏分公司为苏豪纺织跨境电商业务出具单独保单，提供了较为优惠的费率以及更专业的限额审批团队。截至目前，中国信保已支持苏豪纺织跨境电商出口超6000万美元，苏豪通平台已在南京、南通、无锡等地签约落地，服务了30余家企业。

记者在采访中了解到，2021年以来中国信保充分运用贸易险、项目险产品，为跨境电商生态圈项下的货物、服务应收账款风险以及海外仓投建风险提供保障。2021年至2023年，中国信保出口贸易险跨境电商（含海外仓）业务承保金额持续增长，3年共计承保跨境电商业务383.4亿美元。2024年前10个月，出口贸易险跨境电商业务承保金额157.7亿美元，同比增长40.3%。

《若干政策措施》提出，优化跨境贸易结算。引导银行机构优化海外布局，提升对企业开拓国际市场的服务保障能力。

11月初，兴业银行正式发布《进口管家综合金融服务方案》，全面升级旗下一站式跨境金融综合服务平台兴业管家（单证通），持续提升跨境结算和融资产品的便利化水平。兴业银行国际业务部总经理石静介绍，兴业管家（单证通）“我是进口商”专区汇款自动化、批量汇出汇款、小币种畅汇、跨境GPI资金实时追踪、进口信用证“自动开”等一批创新功能将实现全面优化，便利企业资金安排，节约企业经营成本。

近年来，兴业银行整合跨境服务新产品、丰富跨境服务新场景。通过区块链、OCR等技术运用，为客户提供电子提单、海关税费电子支付、进口税款总担保保函等服务，不断提升场景化金融服务能力；通过对接各地跨境公共服务平台、创设政策分享窗口等，实现企业、政府、银行三方信息互联互通，同贸易新业态发展相向而行。此外，该行还充分发挥集团研究优势，为客户提供覆盖宏观市场、行业研究、大宗商品、外汇市场等领域的分析指引，探究国际动态及行业前景，指导企业运用远期、掉期、期权等汇率避险工具应对汇率波动风险，助力企业稳健开展跨境业务。截至2024年10月末，兴业银行为进口企业办理对外付汇超千亿美元。

(责编：杨曦、陈键)

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