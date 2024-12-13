人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

跨境金融服务促外贸增长

于 泳
2024年12月13日09:01 | 来源：经济日报
小字号

原标题：跨境金融服务促外贸增长

　　日前召开的中共中央政治局会议提出，要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。此前，商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》（以下简称《若干政策措施》），旨在促进外贸稳定增长，巩固和增强经济回升向好态势。据海关统计，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值39.79万亿元，同比增长4.9%，其中，出口23.04万亿元，增长6.7%；进口16.75万亿元，增长2.4%，外贸运行总体平稳。

　　《若干政策措施》提出，扩大出口信用保险承保规模和覆盖面。支持企业开拓多元化市场，鼓励相关保险公司加大对专精特新“小巨人”以及“隐形冠军”等企业的承保支持力度，拓展出口信用保险产业链承保。

　　江苏苏豪纺织集团有限公司主要业务包括纺织品服装、轻工产品的传统出口和跨境电商业务，以及化工原料、纺织原料、消费品等进口业务。苏豪通9710平台是由苏豪纺织自主研发的跨境电商B2B出口解决方案。该系统为跨境电商贸易企业和工业生产型企业量身定做，具备转码、引流、运营、优化、大数据分析等功能。苏豪通帮助出口企业建设自身电商系统，协助企业获取跨境电商企业和平台资讯信息，对接政府海关接口打通申报通道，致力于提升企业的数字化水平和国际竞争力。中国出口信用保险公司江苏分公司业务一处处长助理周悦介绍，2023年底中国信保江苏分公司为苏豪纺织跨境电商业务出具单独保单，提供了较为优惠的费率以及更专业的限额审批团队。截至目前，中国信保已支持苏豪纺织跨境电商出口超6000万美元，苏豪通平台已在南京、南通、无锡等地签约落地，服务了30余家企业。

　　记者在采访中了解到，2021年以来中国信保充分运用贸易险、项目险产品，为跨境电商生态圈项下的货物、服务应收账款风险以及海外仓投建风险提供保障。2021年至2023年，中国信保出口贸易险跨境电商（含海外仓）业务承保金额持续增长，3年共计承保跨境电商业务383.4亿美元。2024年前10个月，出口贸易险跨境电商业务承保金额157.7亿美元，同比增长40.3%。

　　《若干政策措施》提出，优化跨境贸易结算。引导银行机构优化海外布局，提升对企业开拓国际市场的服务保障能力。

　　11月初，兴业银行正式发布《进口管家综合金融服务方案》，全面升级旗下一站式跨境金融综合服务平台兴业管家（单证通），持续提升跨境结算和融资产品的便利化水平。兴业银行国际业务部总经理石静介绍，兴业管家（单证通）“我是进口商”专区汇款自动化、批量汇出汇款、小币种畅汇、跨境GPI资金实时追踪、进口信用证“自动开”等一批创新功能将实现全面优化，便利企业资金安排，节约企业经营成本。

　　近年来，兴业银行整合跨境服务新产品、丰富跨境服务新场景。通过区块链、OCR等技术运用，为客户提供电子提单、海关税费电子支付、进口税款总担保保函等服务，不断提升场景化金融服务能力；通过对接各地跨境公共服务平台、创设政策分享窗口等，实现企业、政府、银行三方信息互联互通，同贸易新业态发展相向而行。此外，该行还充分发挥集团研究优势，为客户提供覆盖宏观市场、行业研究、大宗商品、外汇市场等领域的分析指引，探究国际动态及行业前景，指导企业运用远期、掉期、期权等汇率避险工具应对汇率波动风险，助力企业稳健开展跨境业务。截至2024年10月末，兴业银行为进口企业办理对外付汇超千亿美元。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | “中国之船”不断进步 彰显中国经济“系统升级”
　　
高新技术动能澎湃 中国经济“新”意十足
　　12月10日，海关总署公布最新数据，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值39.79万亿元，同比增长4.9%。其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路、汽车出口均呈两位数增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部