姚 进 曾金华

原标题：加强超常规逆周期调节

宏观政策定调，事关国民经济运行总体态势。12月9日召开的中共中央政治局会议强调，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。

“超常规逆周期调节”的提法引发市场广泛关注。受访的专家普遍认为，政治局会议部署的是未来一段时间经济工作的总方针。会议的一系列表述超预期，更大规模的财政金融政策和产业培育政策、更广泛兜底民生促进消费的各项措施有望出台，各部门各地方在执行层面上也会更大程度放开手脚。

打好政策“组合拳”

针对明年宏观政策取向，会议释放了“更加积极有为”的鲜明信号。“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，对于稳投资、扩消费、促外贸都是不可或缺的。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣说。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，2011年以来，财政政策和货币政策的基调一直是“积极的财政政策和稳健的货币政策”，有时候加上“加力提效”“灵活适度”等表述，本次会议进行了重大调整，并在“逆周期调节”前面加上“超常规”的定语，充分体现了中央对于推动经济持续回升向好、提振市场信心和预期的决心。

对于财政政策和货币政策的重要调整，何代欣认为，从中长期的发展轨迹和路径来看，我国有条件也有实力将宏观调控的方式、方法和力度，提升到一个更高的层面和找寻到一个全新的角度，“宏观政策的这些部署，一方面是要稳增长、促就业，另一方面也是防范和化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线的重要举措”。

“在过去十几年时间里，积极的财政政策持续为我国经济行稳致远提供强劲的动力和保驾护航。现在的积极财政政策已不同于过往，在调控赤字、发行政府债券和确保财政支出力度上组合发力，更加注重政策效能。下一步，更加积极的财政政策对于稳定预期、激发活力，将发挥出更为突出的作用。”何代欣说。

今年以来，我国加大货币政策实施力度，向市场释放充足流动性，推动社会综合融资成本明显下降，进一步提升金融支持实体经济质效，市场普遍感觉货币政策已处于稳健略偏宽松的状态。“此次对货币政策基调的调整，也正是加强预期管理的重要体现。当货币政策的透明度提高后，政策的可理解性、权威性都会增强，市场对未来货币政策的动向也会自发形成稳定预期，合理优化自身决策，货币政策调控就会事半功倍。”东方金诚首席宏观分析师王青认为。

“宏观调控力度更大、更具针对性和前瞻性、更强调效果，这既是过去宏观调控的成功经验，更是基于对当前国内外宏观形势的科学判断作出的部署。当前宏观经济面临内部总需求不足和外部全球经济疲软等压力，非常之时当有非常之举、化压力为动力。”罗志恒说。

专家认为，超常规逆周期调节讲究前瞻性，走在预期前面，有利于稳定预期、稳定总需求，进而夯实经济回升向好的基础。超常规逆周期调节，财政政策将进一步发力，可能体现在：积极利用可提升的赤字空间、提高专项债规模、继续发行超长期特别国债等。一方面规模可能会超过预期，另一方面节奏也会更快，推动经济企稳回升。货币政策的提法从“稳健”改为“适度宽松”，意在更清晰地传递出积极有为的政策倾向，更好地稳定经营主体预期。事实上，近年来我国货币政策已适时加大逆周期调节，在执行上灵活适度。明年“适度宽松”的货币政策取向，能更好体现支持性的货币政策立场，二者相配合将进一步保持流动性合理充裕，降低企业和居民综合融资成本，为经济持续回升向好提供金融支持。

稳住楼市股市

房地产市场和股票市场作为居民财富的重要组成部分，在稳定预期、激发活力方面发挥着重要作用。市场人士认为，稳住楼市股市，就稳住了居民资产负债表，也有望稳住消费和内需，这也是此次会议将二者并列提出的原因之一。

今年，特别是9月下旬以来，金融系统按照党中央部署，较大力度降准，实施有力度的降息，优化调整房地产金融政策，其中降低存量房贷利率惠及5000万户家庭，每年减少家庭利息支出约1500亿元。创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款两项工具，鼓励长期资金入市，支持股票市场稳定发展。对此，市场反应积极正面，社会预期明显好转。

“此次会议明确要全方位扩大国内需求，稳住楼市就是要为全方位扩大国内需求提供产业支撑。”上海易居房地产研究院副院长严跃进表示，下一步需再接再厉，增强房地产止跌回稳的持续性和连续性。立足问题导向，对于一些影响楼市稳定的因素进行系统摸排和解决，同时持续挖掘和扩大潜在需求，持续研究稳住楼市的政策储备。

对股市而言，罗志恒认为，市场情绪获得进一步提振，当前震荡行情有望向上突破。未来需重点关注三条制度改革的主线：一是常态化IPO与并购重组退市并重，动态提高上市公司质量；二是投资端改革提速，被动基金加速发展；三是长期资金入市力度加大。

对于会议提出的“加强预期管理，提高政策整体效能”，罗志恒建议，提高宏观政策透明度，加强与市场的沟通，及时澄清一些误读及对政策的歪曲理解；采取更大力度甚至超预期的举措稳定经济，例如会议提出“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”；为民营经济发展创造良好环境等。

全方位扩大国内需求

消费和投资组成的内需是经济增长的重要引擎。会议提出，“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”，既体现了一以贯之的要求，同时进一步彰显了扩大内需的鲜明导向。专家认为，内需尤其是消费需求将继续成为政策支持的重点。

今年以来，随着消费品以旧换新等扩内需促消费政策进一步落地显效，我国居民消费需求持续释放。10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点，是3月份以来单月最高增速。

“全方位扩大国内需求，就是要从原材料生产与供应、生产技术升级、国有资本与社会资本参与、人才培养、人口增长、产品创新、全国统一大市场建设、交通物流基础设施建设、财政与货币政策、产业扶持政策、就业政策、对外经贸合作等全领域入手，加大宏观调节力度，实现全过程的需求扩张。”中国首席经济学家论坛理事长连平说。

民生银行首席经济学家温彬表示，提振消费方面，预计2025年设备更新和以旧换新等促消费政策将有一定的延续性，养老、托育等服务消费以及新型消费、绿色低碳消费等方面将会出台增量政策。投资方面，以提高效益为主，这就需要进一步拓展有效投资空间，通过持续优化营商环境，切实提高投资的综合效益。在这一过程中，要充分发挥政府投资的带动放大效应，引导更多资金流向固基础、利长远的重点项目。

金融扶持方面，招联首席研究员董希淼建议，应运用多种货币政策工具，支持金融加大对促消费、扩内需的服务。消费金融在促消费等方面发挥着积极的作用，应支持和鼓励金融机构创新产品与服务，大力发展消费金融业务。此外，还应采取更多政策措施，激发居民消费意愿和能力。

(责编：杨曦、陈键)

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