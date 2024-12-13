人民网记者 黄盛

11月，瑞众人寿举牌龙源电力H股，新华保险举牌国药股份A股、上海医药A+H股；12月以来，新华保险举牌海通证券H股、中国太保举牌中远海能H股……近期，多加险资机构频频举牌上市公司。

业内人士表示，险资曾出现两轮举牌高峰，一是2015年后，央行连续降准降息、保监会放宽险资入市限制，中小险企形成“资产驱动负债”的激进模式，在短期高结算率压力前铤而走险、配置股权；二是2020年后，国寿、太保等险企在险资投资权益投资放开、资本市场总体向好的情况下频繁举牌，标的选择上已有向高股息切换的倾向。从整体逻辑看，本轮举牌可视为对2020年“举牌潮”的延续。

对此，南开大学金融发展研究院院长田利辉向记者表示，险资举牌上市公司重点考虑高分红的价值型蓝筹股和成长性较好的成长类板块，并寻求在战略合作、业务发展等方面形成协同效应。为获取相对稳定的分红收益率，险企通常关注高分红的蓝筹股，也看重成长性较好且估值相对合理的成长类板块。

“作为长期资金的重要代表，险资的稳定大规模入场为被投资企业提供了充足的资金支持，有助于其扩大生产规模、进行技术研发。”田利辉说，险企的投资也往往伴随着专业的风险管理和监督机制，有助于被投资企业完善治理结构，降低经营风险。从市场层面来看，险资不断加大权益市场的参与比重，有助于优化投资者结构、提高资本市场的稳定性。保险资金或将继续增大权益资产配置、创新多元投资组合并强化优化风险管理。

“持续低利率环境可能会激励保险公司增加其股票投资。此外，长期保险资金的持续增长，使保险公司能够扩大其投资领域，包括增加对具有稳定股息收益的股票投资的配置。”惠誉评级亚太区保险机构评级高级董事王长泰向记者表示，在当前持续低利率的环境下，如果寿险公司从中长期角度评估权益投资的回报将超过固收类资产的收益，就会有更大动力配置更多权益类资产。相对于传统债券，投资股票等权益类资产将推高保险公司的资本要求，这会使股票配置比例较高的保险公司的偿付能力下降。因此，保险公司需要评估增加权益投资所产生的额外回报是否足以弥补需要承担的额外资本成本，以及是否影向其偿付能力稳定性。

从会计计量方式上来看，华创证券金融业研究主管、首席分析师徐康认为，险资举牌上市公司股票主要涉及两类，分别是FVOCI（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益）和长期股权投资。

徐康表示，当持股比例不及20%，或者在实质上未形成重大影响、共同控制的，不计入长期股权投资计量标准，但举牌意味着持股比例高于5%，将计入FVOCI。股票FVOCI计量方式将熨平其公允价值波动对险企净利润的影响，同时分红能够进入利润表，一定程度降低权益配置对报表的影响。而长期股权投资的方式，将以其持股比例对应的被投公司净利润份额计入投资收益，亦降低了公允价值波动对报表的影响。从今年险资涉及个股来看，高ROE（净资产收益率）的品种较多，高ROE资产有助于提高险企整体ROE水平。

国家金融监督管理总局日前公布的三季度保险业资金运用情况表显示，截至三季度末，保险资金运用余额32.15万亿元，同比增长14.06%。其中，各类险资的股票配置占比均有提升，人身险公司股票配置余额2.18万亿元，同比增长17.24%；财产险公司股票配置余额1506亿元，同比增长14.89%。人身险公司、财产险公司股票配置余额环比分别增加2414亿元、136亿元。

也有业内人士认为，近期险资举牌的热潮背后有多重原因。首先，政策层和监管层鼓励险资作为“耐心资本”和“长期资金”支持资本市场发展；其次，新金融工具准则的实施，要求险企通过举牌来实现权益法核算，从而减少当期损益的波动性；此外，险资举牌的核心动因是追求长期稳定的投资回报，以满足其长期赔付和储备需求。通过举牌优质上市公司，险资不仅能获得稳定股息和分红，还能通过参与公司治理提升投资回报。

(责编：王连香、吕骞)

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