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波司登加入联合国全球契约组织

2024年12月13日10:57 | 来源：新华网
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原标题：践行可持续发展丨波司登正式加入联合国全球契约组织

　　近日，波司登正式加入联合国全球契约组织（United Nations Global Compact，UNGC），承诺将支持UNGC关于人权、劳工、环境和反腐败四个领域的十项原则。作为致力于全球可持续发展的企业，波司登以品牌引领发展，始终坚持长期主义和社会价值创造，积极践行可持续发展战略，切实履行企业社会责任，助力实现联合国可持续发展目标（SDGs）。

　　联合国全球契约组织隶属于联合国秘书处，2000年由时任联合国秘书长科菲·安南发起建立，拥有联合国大会的正式支持和认可。此次加入UNGC，标志着波司登在环境、社会、公司治理等可持续发展领域的非凡表现获得国际认可，也是企业逐渐提升在可持续方面国际影响力的重要举措。

　　近年来，波司登将可持续发展理念纳入企业的长期发展战略，积极承担社会责任。主动将各项ESG管理及运营工作与联合国可持续发展目标（SDGs）对标，制定具体的行动与绩效指标，并在业务运营中积极促进利益相关方的繁荣、公平和高质量生活，用创造力和创新力应对可持续发展领域的各种挑战。

　　2023/24财年，波司登设立完善而严谨的“1+3+X”ESG战略框架及管治架构，明确了ESG目标与愿景，致力于满足消费者对时尚追求的同时，有力推动环境保护、增进社会福祉以及引领全价值链的可持续时尚发展。

　　波司登“1+3+X”ESG战略框架

　　其中，1代表集团“以消费者为导向，引领可持续时尚”的愿景；3代表集团短中长期三个ESG目标，即短期目标将ESG理念和核心举措贯穿在企业运营全过程及80%的核心利益相关方中，中期目标到2038年前实现运营环节净零排放，长期目标引领全价值链可持续时尚发展，推动产业实现净零排放；X代表集团多项举措，其中明确以产品先锋、自然向好、以人为本为重点领域，在重要议题方面针对每个重点领域项下的若干重要议题展开具体行动，在支撑保障方面以集团的核心竞争力贯穿始终，为集团ESG战略保驾护航，为全球羽绒服以及时尚行业的绿色低碳发展贡献力量。

　　波司登在ESG行动方面扎实推进且成效显著，赢得了诸多国际评价认可。公司成功入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》，并在MSCI ESG评级中持续保持A级领先水平，在CDP全球气候变化评分中获得B级，均为品牌纺织服装企业获得的最优评级。

　　未来，波司登将继续坚持长期主义和社会价值创造，严格遵循UNGC各项原则，持续探索可持续高质量发展之路，树立企业良好的社会形象。同时，在联合国全球契约组织的平台上，与全球其他杰出企业深入交流互鉴，共促合作发展，为助力全球可持续发展事业，构建一个更加美好的世界贡献企业力量。

(责编：曹淼、李源)
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