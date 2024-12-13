大藤峡工程提前将水库蓄至接近61米正常蓄水位，为保障粤港澳大湾区水安全储备充足水源。水利部供图

人民网北京12月13日电 （欧阳易佳）据水利部消息，12月12日8时，大藤峡水利枢纽工程按照水利部珠江水利委员会调度指令，启动2024—2025年枯水期首次压咸补淡应急水量调度，水库下泄流量逐步加大至1800立方米每秒，汩汩甘甜的西江水奔向粤港澳大湾区。此次压咸补淡水量调度将持续五天，大藤峡工程预计补水1.5亿立方米，将有力保障粤港澳大湾区供水安全。

据水利部预测，12月中下旬珠江流域仍无明显降雨，河道天然来水维持偏少，可能发生咸潮上溯，威胁澳门、珠海等粤港澳大湾区城市群供水安全。

为保障大湾区人民群众喝上安全水、优质水、幸福水，珠江委决定启动压咸补淡应急水量调度，提前统筹调度天生桥一级、龙滩等西江上游水库，确保大藤峡工程提前将水库蓄至接近61米正常蓄水位，有效蓄水量近15亿立方米，为保障粤港澳大湾区水安全储备了充足水源。

运行人员正在巡检。水利部供图

进入2024—2025年枯水期以来，广西大藤峡水利枢纽树立底线思维、极限思维，依托数字孪生大藤峡“四预”平台，滚动雨情、水情预报，及时做好预警准备，实时开展方案预演，确定最佳调度预案，为压咸补淡提供技术支撑。大藤峡每周定期开展专题水库调度会，加强同珠江委、航运、电网等单位汇报沟通，争取各方支持，同时加强值班值守，加密水库巡查检查频次，确保工程安全高效运行。

(责编：王连香、吕骞)

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