人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

大藤峡工程为珠江枯水期压咸补淡储备充足水量

2024年12月13日11:31 | 来源：人民网
小字号

大藤峡工程提前将水库蓄至接近61米正常蓄水位，为保障粤港澳大湾区水安全储备充足水源。水利部供图

大藤峡工程提前将水库蓄至接近61米正常蓄水位，为保障粤港澳大湾区水安全储备充足水源。水利部供图

人民网北京12月13日电 （欧阳易佳）据水利部消息，12月12日8时，大藤峡水利枢纽工程按照水利部珠江水利委员会调度指令，启动2024—2025年枯水期首次压咸补淡应急水量调度，水库下泄流量逐步加大至1800立方米每秒，汩汩甘甜的西江水奔向粤港澳大湾区。此次压咸补淡水量调度将持续五天，大藤峡工程预计补水1.5亿立方米，将有力保障粤港澳大湾区供水安全。

据水利部预测，12月中下旬珠江流域仍无明显降雨，河道天然来水维持偏少，可能发生咸潮上溯，威胁澳门、珠海等粤港澳大湾区城市群供水安全。

为保障大湾区人民群众喝上安全水、优质水、幸福水，珠江委决定启动压咸补淡应急水量调度，提前统筹调度天生桥一级、龙滩等西江上游水库，确保大藤峡工程提前将水库蓄至接近61米正常蓄水位，有效蓄水量近15亿立方米，为保障粤港澳大湾区水安全储备了充足水源。

运行人员正在巡检。水利部供图

运行人员正在巡检。水利部供图

进入2024—2025年枯水期以来，广西大藤峡水利枢纽树立底线思维、极限思维，依托数字孪生大藤峡“四预”平台，滚动雨情、水情预报，及时做好预警准备，实时开展方案预演，确定最佳调度预案，为压咸补淡提供技术支撑。大藤峡每周定期开展专题水库调度会，加强同珠江委、航运、电网等单位汇报沟通，争取各方支持，同时加强值班值守，加密水库巡查检查频次，确保工程安全高效运行。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：打击肉类产品违法犯罪专项整治行动取得阶段性成效
　　人民网北京12月13日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，今年4月，国务院食安办等4部门联合开展严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动，截至目前，已查办一批肉类产品违法犯罪案件，取得阶段性成效。 截至11月底，全国共接到肉类产品相关举报1.4万起、查实举报4000余起；行政执法立案1.4万起，查获涉案物品9000余吨、涉案货值9.3亿元，罚没金额3.5亿元；查办来源不明、未经检疫或检疫不合格肉品案件2700余起，查办假冒牛（羊、驴）肉制品违法案件1000余起；公安机关刑事立案2400余起、抓获犯罪嫌疑人6000余人。…
夯实农田水利基础 赋能乡村全面振兴
　　人民网北京12月13日电 （欧阳易佳）目前，我国耕地灌溉面积达10.75亿亩，在占全国57%的耕地面积上生产了全国77%的粮食和90%以上的经济作物，为端牢中国饭碗奠定了坚实基础。水利是农业的命脉。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部