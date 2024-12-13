原标题：实探金融租赁公司的“海陆空”服务图景

金融租赁公司（以下简称“金租公司”）是市场中重要的资源配置者，更是金融服务实体经济主力军之一。

近年来，金融监管部门颁布了一系列政策法规，旨在引导金租公司回归“融资+融物”的经营模式，聚焦主责主业，加大直接租赁投放，扎根服务实体经济。

在航空、船舶、轨道交通、基础设施建设、“三农”等多个关键产业领域提供“海陆空”全景式服务的金租公司，在政策的指引下，正通过创新金融解决方案赋能相关产业的技术升级和可持续发展。近日，记者走访了上海、南京等地的金租公司，实探其如何突出专业特色，护航实体经济发展。

“畅游”海洋经济 夯实“国轮国造”发展基础

走进沪东中华造船（集团）有限公司的产业基地，放眼望去，大型LNG船、超大型集装箱船等沿着海岸线一字排开，蔚为壮观。巨大的船坞内，工程师们正忙碌地穿梭着，数字化车间里，一件件高科技设备展现了现代造船业的高效与精密。

“‘国轮国造’是提升我国造船业世界市场占有率，促进我国造船业、航运业稳定健康发展，助力海洋强国建设的关键一环。”中国银行业协会金融租赁办副主任王阳对记者表示，近年来，金租公司整合境内外资源，坚持以服务国家战略、服务实体经济为出发点，充分发挥桥梁纽带作用，联结全球航运业务市场，大力支持中国船厂承接国际订单和中国外贸货物运输，夯实“国轮国造、国货国运”的发展基础。

数据显示，截至2023年末，我国金租公司船舶总量2047艘，资产价值总额约1034亿美元。以总吨计，当前船队规模共计1.2亿总吨，在中国所有租赁船队中占比78.8%。

克拉克森研究公司（专业的航运及海工数据及研究咨询公司，英国上市企业）中国区总经理幸月对记者表示：“近年来，中国金租公司加强与中国船厂、中国船东的合作，并在国际化市场中扮演着越来越重要的角色。可以说，在船舶租赁板块，中国金融租赁公司在国际市场上已经可以对标全球一流金融机构。”

目前，交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）已稳健地坐上了“全球最大金融船东”的宝座，公司持有各类船舶超470艘，航运租赁资产超1500亿元。

面对大量的船舶资产，如何进行高效的管理，也考验着金租公司的能力。为此，交银金租积极运用物联网和人工智能等前沿技术，在业内首创开发了飞机船舶资产监控系统——“机船管家”。

在“机船管家”电子屏前，记者在操作系统界面上点击任意一艘船舶或飞机，都可以实时看到其当前位置、轨迹、目的地等信息。

“我们的机船管家可以随时解答机船资产在哪儿运行、怎么运行，以及如何安全运行三个问题。”交银金租相关人士介绍，系统会实时采集飞机船舶的运行数据，直观地展示其当前位置和航迹，并自动分析飞机船舶营运数据，既有助于准确判断租赁物状态和价值，也有助于了解承租人经营情况。

记者在采访中了解到，绿色化转型正成为航运业发展的重要方向。一位船舶从业者介绍：“近两年，越来越多的中国船东、亚太船东开始注意到节能减排、绿色低碳的重要性，并紧跟政策要求，积极响应绿色发展要求。”

政策方面也对金租公司赋予了重要使命。今年5月份，国家金融监督管理总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》明确，支持金租公司助力制造业企业扩大销售、盘活设备资产，发展新能源船舶、新能源汽车等绿色租赁。

华东地区一家金租公司人士表示，在支持航运业绿色发展方面，一方面，将在资金定价上给予一定支持；另一方面，将进行更多的绿色创新服务，在评审标准方面对企业进行一定倾斜。后续，还将响应国家战略与政策号召，研究讨论出将租金与船舶的绿色指标相挂钩的产品。

“脚踏实地” 助力传统产业转型升级

在“脚踏实地”的服务中，金融租赁的“融物”属性非常适合中小企业。走进南京迅驰彩色印刷有限公司（以下简称“迅驰彩印”）印刷车间，地面上的印刷机器轰鸣，一台台设备分工合作，有序印出一张张色彩饱满带着墨香的纸张。

对于“除了水和空气万物都可印”的印刷行业来说，设备是其最大的投入，也是最大的现金流来源。迅驰彩印负责人杨卫对记者坦言：“印刷企业高度依赖设备，设备的好坏决定了产品质量与种类。之前公司订单增多，我们现有胶印机流程繁琐、成本高，在承接订单方面就很受限，但购置新设备的资金缺口又很大。由于多数银行对印刷设备的真实价值缺乏了解，更看重房产等不动产，我们抵押一台价值1000万元的设备，大概只能获得200万元贷款。”

与银行不同的是，深耕传统制造业的金租公司能够更为精准地识别企业的设备价值，并根据企业的经营情况、设备价值、现金流等为其量身定制融资方案。江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）高端装备事业部副总经理牛长健告诉记者：“印刷行业的设备具有较强的保值性和流动性，通过处置设备降低损失是我们控制风险的有效手段之一。”

以杨卫淘汰的上一代胶印机为例，设备购入价为680万元，使用10年后一般按照财务成本折旧残值很低，但这个设备最终仍能以280万元的价格卖出，可见其保值率较高。

为进一步加强金租公司监管，优化金融服务，今年9月份，国家金融监督管理总局发布《金融租赁公司管理办法》，将租赁物范围由固定资产调整为设备资产，着力为企业设备更新改造提供特色化金融服务，引导金租公司更加专营专注，回归租赁本源。

随着监管政策的引导与市场竞争的加剧，金租公司开始寻求专业化、差异化、特色化的发展路径。江苏金租小企业金融二部负责人马成斌说：“作为从业者，既要懂行业、懂设备、也要懂工艺。只有不断提高专业化水平，才能在开展业务时更好地服务客户、实现差异化竞争。”

谈及对业务的选择，江苏金融租赁股份有限公司党委书记、董事长熊先根表示：“金租公司与银行相比，规模较小，因此要避免与银行同质化竞争，要走差异化路线并打造自身特色。江苏金租主要聚焦‘中小’特色，做银行等金融机构‘不能做的’和‘不愿做的’业务。”所谓“不能做的”，指对设备的专业服务能力，包括为客户提供设备选型、维护、回收、处置等一系列服务。而所谓“不愿做的”，就是单笔融资金额小、项目数量多、风险相对高的中小微项目。

在支持大规模设备更新方面，监管部门特别强调，支持金租公司发挥自身资源禀赋更好满足企业设备更新现实需求。多家金租公司人士认为“这将是一次机会”，部分公司已参与了当地工信厅、财政厅等主导的关于工业设备更新、医疗大型设备更新等领域政策方面的起草，后续将通过金融租赁产品助力企业技术改造和设备更新，推动产业升级。

当然，金租公司的“陆地服务”远不止于支持设备更新，其与实体经济转型升级、居民消费的联系也颇为密切，在多个细分领域填补银行等主流金融机构的缺失，同时在部分专业领域的经营优势和综合竞争力有望逐步凸显。

深耕全生命周期管理 推动航空业稳步前行

提起金租公司的优势领域，必然绕不开航空业务。有一个数据可以更直观的显示金租公司的展业实力——在国内，每10架飞机中，就有4架的所有权属于金租公司。

航空业是国家的重要战略产业，也是高端制造业的典型代表，建设制造强国的重要支撑。而飞机租赁是国内外航空公司更新和扩充机队的重要手段之一，是发展航空产业的重要支点。据中国银行业协会发布的《中国金融租赁行业发展报告（2024）》，金租公司已成为C919和ARJ21（现已更名为C909）的最大订单客户，有力支持了国产飞机制造产业。

“航空公司在购买飞机时往往面临资金压力。金租公司通过融资租赁的方式，可以使得航空公司以类似于分期付款的方式获取飞机，进而减轻航空公司的财务负担。同时，飞机具有资产价值稳定、流通性强等特点，租赁周期一般较长，也有助于金租公司的长期稳定经营。”一名在金租领域从事多年的从业者表示。

如果说商业银行在市场竞争中依托的是雄厚的资本实力与广泛的客户群体，那么对金租公司而言，若想在市场中占据一席之地则更要凸显自身在特定领域的专业能力与服务优势。目前，我国头部金租公司的规模与影响力逐步提升，金融服务能力不断增强，以交银金租为例，其总资产已在业内率先突破4000亿元。

交银金租相关负责人对记者介绍，在航空业务方面，公司目前拥有和管理机队规模超300架，航空资产规模1000亿元左右，业务遍布世界各大洲28个国家和地区。航空租赁业务范畴已涵盖飞机资产的融资租赁和经营租赁，以及资产包购买、出售返租、自有订单出租、资产交易等多种产品服务，并具备从飞机全流程客改货到退租转租处置，实现飞机资产全生命周期管理的专业能力。

“目前，航空业是一个重要的市场，很多外资租赁公司也参与到中国航空公司的一些租赁业务中。在这种情况下，中国金租公司在航空租赁技术方面的战略正逐步提升。”航升咨询大中华区销售总监杨欢对记者表示，随着国内外航空公司持续投资更新，预计未来20年航空市场将交付45900架新客机、货机及涡轮螺旋桨飞机，总价值达3.3万亿美元。

业内普遍认为，未来几年，全球航空运输需求仍保持增长，租赁公司的储备订单量和售后回租业务将继续为航空公司在新增运力和市场融资方面发挥重要作用。（记者 杨洁）

(责编：董童、李源)

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