政产学研齐汇聚，传递消费新声音。12月9日，由人民网主办的2024国民消费大会在北京举行。会上，百果园集团首席营销官杨茜提出，要以进一步满足消费者高品质性价比消费需求为导向，深入研发，创新消费场景，助力推动产业链转型升级。

百果园集团首席营销官杨茜在2024国民消费大会现场进行分享。

当前，随着消费品供给不断丰富、消费环境持续优化，群众多样化、高品质的消费需求也在进一步被满足。杨茜说，百果园一直以来专注于细分品类市场，致力于为消费者提供更优质的水果。在消费需求更多元的消费环境下，百果园对品牌战略进行了全面升级，希望能够进一步满足消费者对高品质生活的向往与追求，从而更好地驱动品牌成长。

“好水果一定是精心种出来的。”杨茜说，百果园持续深入种植技术研发，通过强化人才培养、设立品质检测中心、制定种植标准等多种方式为高品质水果“保驾护航”。此外，为让消费者有更优质的消费体验，百果园还开展了一系列线下活动，结合全年消费节点与场景，为消费者提供更多具有高性价比的水果，赋能美好生活。“我们希望通过满足消费者高品质消费需求的方式进一步推动上游产业链升级，助力乡村振兴。”

(责编：董童、李源)

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