人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

任刚睿：软硬双研提升国潮影响力

2024年12月13日12:10 | 来源：人民网
小字号

政产学研齐汇聚，传递消费新声音。12月9日，由人民网主办的2024国民消费大会在北京举行。会上，花西子联合创始人任刚睿说，花西子深挖民族传统文化，将东方特色成分、传统材质、工艺用于产品，传承创新，助力中国品牌高质量出海。

花西子联合创始人任刚睿在2024国民消费大会现场进行分享。

花西子联合创始人任刚睿在2024国民消费大会现场进行分享。

近年来，传统文化对消费风尚的影响力持续增强，“国风”“国潮”“新中式”等概念遍布餐饮、娱乐、文旅、美妆、服饰等多个消费领域和消费场景。任刚睿介绍，花西子品牌立足东方文化，用彩妆呈现东方美学，持续为用户提供美妆解决方案。通过深入化妆品成分研发，尤其在花本、草本等方面，打造了多款以花养妆的产品。此外，花西子还将陶瓷、玉、刺绣、雕花、皮雕、花丝镶嵌等材质和工艺应用到美妆产品里，深入文化传承与产品创新。

“国潮更大的舞台是国际。”任刚睿表示，花西子在出海方面也开展了探索与尝试。从日本东京、大阪、福冈，再到法国巴黎，花西子相继开设海外线下实体店。他认为，出海挑战重重，在研发与品质上要契合各国标准，在文化表达上要兼顾本土需求，为此花西子建立了严格的标准，也通过与海外用户共创的方式，与海外消费者沟通，进一步满足多样化的消费需求。“国潮不会退去，只会生生不息，我们既要做稳硬实力，也要追求软实力，软硬双研才是中国品牌价值演进的动力。”任刚睿说。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
自然资源部发文规范土地估价行业监督管理
　　人民网北京12月13日电 （记者杨曦）日前，自然资源部办公厅印发《土地估价行业监督管理规范》（以下简称《规范》），明确部、省、市各级自然资源主管部门要按照行政监管职责分工，依法依规对土地估价行业实施监督管理，支持行业协会开展自律管理，构建行政监管、自律管理和社会监督有机衔接的土地估价行业监管体系，促进行业规范健康发展。 《规范》共18条，分别对管理职责、土地估价机构备案、机构及人员从业规范等方面作了明确。…
险资频频举牌上市公司 长期资金支持市场发展
　　11月，瑞众人寿举牌龙源电力H股，新华保险举牌国药股份A股、上海医药A+H股；12月以来，新华保险举牌海通证券H股、中国太保举牌中远海能H股……近期，多加险资机构频频举牌上市公司。 业内人士表示，险资曾出现两轮举牌高峰，一是2015年后，央行连续降准降息、保监会放宽险资入市限制，中小险企形成“资产驱动负债”的激进模式，在短期高结算率压力前铤而走险、配置股权；二是2020年后，国寿、太保等险企在险资投资权益投资放开、资本市场总体向好的情况下频繁举牌，标的选择上已有向高股息切换的倾向。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部