政产学研齐汇聚，传递消费新声音。12月9日，由人民网主办的2024国民消费大会在北京举行。会上，花西子联合创始人任刚睿说，花西子深挖民族传统文化，将东方特色成分、传统材质、工艺用于产品，传承创新，助力中国品牌高质量出海。

花西子联合创始人任刚睿在2024国民消费大会现场进行分享。

近年来，传统文化对消费风尚的影响力持续增强，“国风”“国潮”“新中式”等概念遍布餐饮、娱乐、文旅、美妆、服饰等多个消费领域和消费场景。任刚睿介绍，花西子品牌立足东方文化，用彩妆呈现东方美学，持续为用户提供美妆解决方案。通过深入化妆品成分研发，尤其在花本、草本等方面，打造了多款以花养妆的产品。此外，花西子还将陶瓷、玉、刺绣、雕花、皮雕、花丝镶嵌等材质和工艺应用到美妆产品里，深入文化传承与产品创新。

“国潮更大的舞台是国际。”任刚睿表示，花西子在出海方面也开展了探索与尝试。从日本东京、大阪、福冈，再到法国巴黎，花西子相继开设海外线下实体店。他认为，出海挑战重重，在研发与品质上要契合各国标准，在文化表达上要兼顾本土需求，为此花西子建立了严格的标准，也通过与海外用户共创的方式，与海外消费者沟通，进一步满足多样化的消费需求。“国潮不会退去，只会生生不息，我们既要做稳硬实力，也要追求软实力，软硬双研才是中国品牌价值演进的动力。”任刚睿说。

(责编：董童、李源)

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