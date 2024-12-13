郝晓伟：满足健康与情感双需求 老品牌焕发新活力
2024年12月13日12:11 | 来源：人民网
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政产学研齐汇聚，传递消费新声音。12月9日，由人民网主办的2024国民消费大会在北京举行。会上，乐百氏（广东）饮用水有限公司总经理郝晓伟说，乐百氏作为一个坚守了35年的高品质健康饮品专家品牌，始终积极拥抱消费新趋势，以科技为引领，不断创新产品线，满足消费者对健康饮品的需求。
乐百氏（广东）饮用水有限公司总经理郝晓伟在2024国民消费大会上分享。
郝晓伟介绍，通过洞察市场需求，将品牌定位为“一体两翼”，在包装饮用水方面，乐百氏始终坚持原产地建厂，采用全自动化生产工业设备，为消费者提供更优质的包装饮用水产品。在饮品方面，乐百氏积极响应消费者健康消费趋势，推出全新升级的0蔗糖AD钙奶，上市后便在市场上引发强烈反响，深受消费者与渠道青睐。未来，乐百氏会积极拓展产品品类，推出更符合当下消费需求与趋势的美味健康产品，夯实“怕胖就喝乐百氏”的品牌定位。“我们想要将‘快乐水’变为更健康的饮品，让消费者能够快乐饮用且轻负担，更好地满足健康消费需求。”
“我们不仅是老国货的回归，更争做国货中‘新质生产力’的代表，致力于提供高品质健康饮品，满足消费者对健康和情感的双重需求。”郝晓伟说，作为老品牌的乐百氏也正以全新的姿态焕发新活力，面对未来，乐百氏初心不改，坚持做科技引领的健康产业和客户信赖的卓越品牌，更好赋能美好生活。
(责编：董童、李源)
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