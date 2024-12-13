由人民网主办，人民网舆情数据中心承办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛将于12月14日在北京举行。

茶作为乡村特色农业产品的重要组成部分，近年来产业持续稳定发展，在服务农业强国、贸易强国等战略，推动乡村振兴等方面发挥着重要作用。同时，茶还是中国文化走向世界的重要载体，通过茶文化和茶产业发展故事的讲述将有助于面向世界描绘更加生动的中国形象，让更多人了解中国文化，感受中国魅力。

据悉，本次论坛将邀请茶叶产区负责人、中国工程院院士、知名茶企代表、新式茶饮品牌代表等多方人士出席参会。活动聚焦“茶产业与乡村振兴”“茶公共品牌声誉风险管理与区域产业集群协同发展” “新消费热点与中国茶品牌建设” “茶文化与新消费融合创新”等热点话题。近年来，人民网舆情数据中心，借助大数据分析，揭示区域公共品牌建设的特点、趋势及潜在风险，助力各行业各地区特色产业发展。本次论坛上，人民在线将发布《2024中国茶品牌传播力报告》。《报告》将以舆情大数据为依托，从茶行业发展概况、社会传播情况、区域公共品牌案例分析、企业品牌案例分析四个部分分析中国茶产业区域公共品牌建设在推动乡村振兴进程中的带动作用，助力各地更好地面向新消费趋势和新消费群体打造中国茶区域公共品牌，实现品牌升级焕新。

截至目前，本次论坛已得到中国农业国际合作促进会茶产业分会、福鼎市人民政府、安化县人民政府、古丈县人民政府、西双版纳州茶业协会等有关单位，以及京东、无限极、川茶集团、湘茶集团、理想华莱、广福茶业、华祥苑、隆合茶业、中品文化、烟溪茶业、古阳河茶业、茶颜悦色等企业的支持。

(责编：曹淼、李源)

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