人民网北京12月13日电 （欧阳易佳）目前，我国耕地灌溉面积达10.75亿亩，在占全国57%的耕地面积上生产了全国77%的粮食和90%以上的经济作物，为端牢中国饭碗奠定了坚实基础。水利是农业的命脉。如何夯实农田水利基础，赋能乡村全面振兴？

在日前召开的“水利是农业的命脉”暨现代化灌区建设管理座谈会上，水利部总经济师程殿龙表示，要加快灌区建设和现代化改造，健全完善农业节水增效制度体系，坚持“两手发力”，推动农业用水权改革，深化农业水价综合改革，推进现代化灌区建设试点。全面推行农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同监管、同服务。抓住冬春水利施工黄金期，加快水利基础设施建设，为保障国家粮食安全提供坚实水利支撑。

“这次座谈会既是追寻水利之根、感悟水利初心的交流会、研讨会，也为我们提供了宝贵的学习机会。赣州将认真贯彻好此次会议精神，学习借鉴先进地市的经验做法，加快建设革命老区水利高质量发展示范区。”赣州市委副书记、市长李克坚介绍，赣州坚守水利初心使命，弘扬苏区水利传统，全力以赴争资争项，着力夯实基础设施，积极主动先行先试，扎实推进安全、民生、生态水利建设，全市水利事业进入了大投入、大建设、大发展的新时期。

“江西是‘喜看稻菽千重浪’的江南粮仓，是‘风景这边独好’的水美之地。”江西省水利厅副厅长蔡勇认为，作为水利部门，要以“时时放心不下”的责任感，加快推进大中型灌区建设和现代化改造，守好粮食安全主战场，筑牢粮食安全水利根基，夯实农业强省发展根基。

会议期间，与会嘉宾还前往东华陂灌区续建配套和现代化节水改造项目、宁都县梅江灌区项目（花斜渡槽）及展厅等进行调研，共同学习探讨了现代化灌区建设管理经验。代表们纷纷表示，此次会议的召开对未来灌区建设管理思维理念的转变具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)

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