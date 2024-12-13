人民网北京12月13日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，今年4月，国务院食安办等4部门联合开展严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动，截至目前，已查办一批肉类产品违法犯罪案件，取得阶段性成效。

截至11月底，全国共接到肉类产品相关举报1.4万起、查实举报4000余起；行政执法立案1.4万起，查获涉案物品9000余吨、涉案货值9.3亿元，罚没金额3.5亿元；查办来源不明、未经检疫或检疫不合格肉品案件2700余起，查办假冒牛（羊、驴）肉制品违法案件1000余起；公安机关刑事立案2400余起、抓获犯罪嫌疑人6000余人。

市场监管部门将和公安机关、农业农村部门持续加强协调配合，对违法违规行为一查到底，严厉打击肉类产品违法犯罪行为，保障肉类产品质量安全。

(责编：郝帅、吕骞)

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