国家邮政局：11月快递业务量完成172.1亿件 同比增长14.9%
2024年12月13日15:06 | 来源：人民网
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人民网北京12月13日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，11月份，邮政行业寄递业务量完成187.8亿件，同比增长13.2%。其中,快递业务量完成172.1亿件，同比增长14.9%。
11月份，邮政行业业务收入完成1659.2亿元，同比增长11.2%。其中，快递业务收入完成1429.9亿元，同比增长12.8%。
1—11月份，邮政行业寄递业务量累计完成1742.8亿件，同比增长19.1%。其中,快递业务量累计完成1572.9亿件（注1），同比增长21.4%（按可比口径计算，下同）。
1—11月份，同城快递业务量累计完成141.6亿件，同比增长15.7%；异地快递业务量累计完成1396.9亿件，同比增长21.9%；国际/港澳台快递业务量累计完成34.4亿件，同比增长25.2%。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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