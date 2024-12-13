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首次突破1.4万亿斤！2024年全国粮食总产量公布

2024年12月13日15:16 | 来源：人民网
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海报制作：人民网记者 杨曦

海报制作 人民网记者杨曦

人民网北京12月13日电 （方经纶）国家统计局12月13日公布的数据显示，全年粮食产量再创新高。2024年全国粮食总产量70650万吨（14130亿斤），比上年增加1109万吨（222亿斤），增长1.6%。在连续9年达到1.3万亿斤的基础上，首次突破1.4万亿斤，实现高位增产。

看面积，全国粮食播种面积119319千公顷（178979万亩），比2023年增加351千公顷（526万亩），增长0.3%。

看单产，全国粮食单位面积产量5921公斤/公顷（395公斤/亩），比2023年增加75.8公斤/公顷（5.1公斤/亩），增长1.3%。其中谷物单位面积产量6493公斤/公顷（433公斤/亩），比2023年增加74.1公斤/公顷（4.9公斤/亩），增长1.2%。

(责编：方经纶、吕骞)
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