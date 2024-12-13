人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中消协发布消费提示：未成年人理性“吃谷”谨防消费陷阱

2024年12月13日15:17 | 来源：新华社
小字号

中国消费者协会13日发布消费提示，近年来“谷圈”市场发展势头强劲，同时出现了诱导未成年人冲动消费、私域交易缺乏监管、受害者维权困难、不法分子借机诈骗等问题，提醒未成年人理性“吃谷”，谨防消费陷阱。

所谓“谷子”，是从英文“Goods”音译而来，是指漫画、动画、游戏、偶像等版权作品的周边商品。购买这些商品的行为被称作“吃谷”，买“谷子”的人聚集到一起交流分享就形成了“谷圈”。

据介绍，“谷圈”成员大多通过二手平台或社交平台，进行海外代购或工厂定制购买“谷子”。未成年人受支付限制，选择社交平台等私域进行交易，平台无法对交易进行全程监管。如遇到经营者不按时发货、“谷子”到手货不对板、代购卷款跑路等情形，受害者很难追回损失。

“谷子”交易规则复杂，不法分子往往以免费赠送、低价福利、高价收购等话术诱导未成年人上钩，然后以违规领取、未成年人不能购买、没有缴纳认证金等理由威胁恐吓，要求未成年人操作家长手机配合调查，借机盗取家长银行卡账户信息和钱款。

中消协呼吁，网络平台压实主体责任，相关监管部门严厉打击“谷圈”中存在的违法违规行为。广大家长正确引导教育青少年合理使用网络，如被恐吓、威胁或发现被骗，第一时间告知父母或报警处理。（记者赵文君）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：打击肉类产品违法犯罪专项整治行动取得阶段性成效
　　人民网北京12月13日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，今年4月，国务院食安办等4部门联合开展严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动，截至目前，已查办一批肉类产品违法犯罪案件，取得阶段性成效。 截至11月底，全国共接到肉类产品相关举报1.4万起、查实举报4000余起；行政执法立案1.4万起，查获涉案物品9000余吨、涉案货值9.3亿元，罚没金额3.5亿元；查办来源不明、未经检疫或检疫不合格肉品案件2700余起，查办假冒牛（羊、驴）肉制品违法案件1000余起；公安机关刑事立案2400余起、抓获犯罪嫌疑人6000余人。…
夯实农田水利基础 赋能乡村全面振兴
　　人民网北京12月13日电 （欧阳易佳）目前，我国耕地灌溉面积达10.75亿亩，在占全国57%的耕地面积上生产了全国77%的粮食和90%以上的经济作物，为端牢中国饭碗奠定了坚实基础。水利是农业的命脉。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部