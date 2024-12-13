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能源结构持续优化 彰显经济发展清洁底色

人民网记者 王绍绍
2024年12月13日15:23 | 来源：人民网
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近年来，我国能源结构的绿色转型步伐显著加速，新能源占比不断提升，为能源安全提供了坚实保障，为构建现代能源体系注入了绿色新动能。

刚刚召开的中央经济工作会议提出，加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。

国家能源局数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。

此前印发的《“十四五”可再生能源发展规划》提出，展望2035年，我国能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系。可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。

各地可再生能源发电项目遍地开花，交出了一份令人瞩目的成绩单。

在内蒙古，达拉特旗“黄河几字弯”200万千瓦“风光火储氢”一体化能源基地项目一期成功并网，总装机容量达到400万千瓦，包含240万千瓦光伏、100万千瓦风电、60万千瓦火电及储能设施，年发电量可达80亿千瓦时，相当于节省标准煤240万吨，减少二氧化碳排放660万吨。

在浙江，首个采用18兆瓦海上风电机组的商业化项目——舟山海上风电场实现全容量并网，总装机容量达54万千瓦，预计年发电量可达15亿千瓦时，每年可节约标准煤约45万吨，减少二氧化碳排放约120万吨。

在提升可再生能源安全可靠替代能力的同时，重点领域可再生能源的替代应用也在加速推进。山东一家钢铁企业启动了150万吨规模的氢冶金示范项目，利用可再生能源电解水产生的氢气进行炼铁，显著降低了碳排放。而在广东的一个大型物流园区，电动重卡和氢能叉车已成为运输主力，有效减少了温室气体排放。

业内专家建议，应引导工业向可再生能源丰富、环境承载能力强的地区有序转移，促进工业与可再生能源的深度融合发展，推动绿色工业微电网的建设与应用，扩大可再生能源在中低温热利用领域的应用范围，并积极探索建设集风光储氢于一体的新型能源基地。

技术创新是推动可再生能源发展的核心动力。近年来，我国在太阳能光伏转换效率、风力发电机组单机容量、储能技术等方面取得了显著进展，这些技术创新不仅提高了可再生能源的利用效率和可靠性，还有效降低了生产成本。

青海格尔木盐湖光伏基地，依托当地的丰富光照资源，建设了500万千瓦的光伏项目，结合储能技术和智能电网技术，实现了光能与电力需求的智能匹配，大幅提升了供电的稳定性和灵活性。在天津，一座现代化的垃圾焚烧发电厂通过高效焚烧处理生活垃圾，每天可处理垃圾2000吨，产生的电能相当于120万家庭一天的用电量，同时，通过先进的分离技术，将垃圾中的油脂提炼出来，用于生物柴油的生产，剩余废弃物则转化为沼气发电，日均发电量超过40万度。

“可再生能源的大规模应用需要与传统能源系统深度融合，构建一个灵活、高效的能源体系。”上述专家认为，需大力发展储能技术、需求响应技术和智能电网技术，以更好地应对可再生能源的波动，确保能源供应的稳定性和安全性。

中国社会科学院工业经济研究所副所长季为民表示，能源产业的数字化、智能化转型是实现碳达峰、碳中和目标的关键。借助数智化手段能够优化能源生产和消费的各个环节，提高能源利用效率，降低碳排放。同时，推动能源产业优化升级，推动企业降本增效。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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