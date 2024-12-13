前10月锂电池产业延续增长态势 总产量同比增长16%
2024年12月13日15:55 | 来源：人民网
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人民网北京12月13日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1—10月，我国锂离子电池（以下简称“锂电池”）产业延续增长态势。
根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，1—10月全国锂电池总产量890GWh，同比增长16%。根据国家统计局数据显示，1—10月我国锂电池制造行业利润同比增长39.4%。
电池环节，1—10月储能型锂电池产量超过200GWh。新能源汽车用动力型锂电池装车量约405GWh。1—10月全国锂电池出口总额达到3502亿元，同比下降9.2%，降幅较1—6月收窄3.3个百分点。
一阶材料环节，1—10月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为240万吨、155万吨、165亿平方米、100万吨，同比增长均超过21%。
二阶材料环节，1—10月电池级碳酸锂产量54万吨，同比增长43%，电池级氢氧化锂产量30万吨，同比增长27%。1—10月电池级碳酸锂和氢氧化锂（微粉级）均价分别为8.8万元/吨和8.4万元/吨。
(责编：方经纶、吕骞)
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