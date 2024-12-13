原标题：个人养老金制度推广至全国 中信保诚人寿打造智慧养老新模式

近日，人社部、财政部、税务总局、金融监管总局、证监会联合印发《关于全面实施个人养老金制度的通知》（以下简称《通知》），个人养老金制度将于12月15日推广至全国。

作为养老金融市场的重要参与者，这些年不少头部的保险公司都在积极布局，希望趁势而上抓住这难得的发展契机。其中，作为保险业里的合资代表——中信保诚人寿，近期也是动作频频。

根据中信保诚人寿11月发布的公告，中外股东中信金控和保诚集团将分别向其再增资人民币12.5亿元；去年12月，中信金控和保诚集团就曾分别增资12.5亿元。短短一年间，中信保诚人寿注册资本从原来的23.6亿元增加至73.6亿元。

如此大手笔增资，不仅显示了股东的强大实力，更体现了他们对于公司长期发展的积极态度。

而对于深处行业大变革之中的中信保诚人寿，资本实力的夯实不仅可以快速补充偿付能力，更有助于其在行业新周期开启时，更加从容地进行战略布局，尤其顺应长寿时代的来临，着手于更长远的规划。

逆势加码：全面布局“医康养”长久期产品

清华五道口养老金融50人论坛秘书长董克用在接受采访时表示：“保险业不管是在养老金、养老服务和养老产业金融三方面都将大有可为。保险不但深度参与养老金资产管理，提供产品服务，而且养老院、公寓等产业也与保险投资、支付紧密关联。”

一位行业精算师表示，养老年金、杠杆终身寿险、重大疾病险为代表的长久期产品，必将成为应对老龄化的核心产品。随着精算生命表预期寿命的延长，动辄四五十年的产品久期，对保险公司资本金提出了更高的要求。

从中信保诚人寿近期推出的新产品来看，正是瞄准了养老金融赛道。通过不断丰富养老产品矩阵，以满足多层次的养老需求，在发布会上，得到创始人罗振宇强调，未来养老产业将北更多关注。

智慧养老：打造“医康养”养老金融新模式

中信保诚人寿的中方股东——中信金控已汇聚了中信银行、中信证券、中信信托、华夏基金、信银理财、中信金融租赁等金融子公司全牌照、全覆盖的优势。依托中信金控建立财富管理委员会下设资产配置、零售体系建设、投行子委会，以及养老金融、资产管理等工作室的机制优势，“中信联合舰队”构建了“1336”养老金融体系。

建立“信未来 信养老”一个养老金融品牌，深耕养老金金融、养老服务金融、养老产业金融三大领域，围绕满足个人、企业、产业三个维度需求，提供包含产品、服务、队伍、系统、渠道、投资六大支撑的“1336”养老金融综合解决方案，做好养老金融大文章。

金融服务方面，联合中信金控各金融子公司，通过养老金缺口测算和客户资产配置两个系统，为客户提供涵盖保险、银行、信托、证券等多领域、量身定制的养老资产配置方案。

非金融服务方面，结合中国“9073”养老实际，中信保诚人寿将重点布局居家养老人工智能服务领域。联合行业头部机构，建立智能家居智慧服务系统，提供居家安全监测（水燃气泄露）、家人状态监测（摔倒久卧等）、家人健康监测（血压血糖心率等，并提供AI家庭医生解答）等服务，同时通过与中信集团旗下中信养老、中信泰富等实业公司合作，提供养老院、护理等多方服务。一个立体式的“医康养”养老金融新模式正在全新打造中。

长期主义：高质量发展新阶段

据了解，12月18日，由中信金控指导，中信保诚人寿等联合主办，中信银行、中信证券、中信建投证券等公司协办的“信未来 信养老--2024未来大会”上，“中信联合舰队”将共同发布”信未来 信养老”养老金融品牌，推出中信养老金融综合解决方案。而联合打造的养老金融品牌势必将进一步聚合资源，共创养老金融新解法。

清华大学五道口金融学院中国保险与养老金融研究中心主任魏晨阳表示，未来10年将是保险业参与养老金融发展的关键期。不管是现在，还是10年后，都需要加快数智化转型，通过数字化工具、人工大模型的引入，来提供普惠型的养老保障服务。

作为企业高质量发展的重要手段，中信保诚人寿已将数字化作为核心的企业发展战略。开始推动包括代理人APP升级、统一客户经营平台等重点项目建设，以完善数字金融基础设施，提升科技赋能效率。

同时，该公司希望将数智化的能力应用在资管端，计划围绕投资、产品、风控、运营、经营分析五大能力，深入推进投资管理、交易运营、经营分析和产销客管理四大平台建设。此外，中信保诚人寿紧跟人工智能发展趋势，以大数据、云计算、人工智能等数字科技为基础，积极探索将AI大模型、隐私计算等前沿技术用于寿险及资管业务发展及运营。

在行业转型升级的关键时期，如何穿越低利率的峡谷，如何实现高质量发展，这是横亘在所有保险公司面前的一道难题。或许答案没有标准模版，但行稳致远却是金融业历经周期的通用法则。中信保诚人寿显然希望成为那个长跑者。

(责编：曹淼、李源)

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