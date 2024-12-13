人民网记者 王绍绍

经济发展，交通先行。作为经济社会发展的先行官，交通运输在服务经济社会发展中起到了重要作用。近年来，交通数字化转型升级势头迅猛，作为推动现代化城市高质量发展的“新引擎”，能够有效提升交通基础设施长期供给质量和效率，对加快建设交通强国、推动交通运输高质量发展具有重要作用和意义。

此前印发的《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》提出，需加快公路水路交通基础设施的数字化改造，建设数字化感知网络、智能化管控系统和网络化服务体系，自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的区域，打造一批线网一体化的通道及网络。

近日，首批公路水路交通基础设施数字化转型升级案例发布，为交运行业数字化发展提供了创新示范。其中，上海洋山四期自动化码头通过智能调度算法和数字孪生平台，实现智能管控，全员平均创利提升4.83倍，节约人力成本近70%；江苏打造智慧扩容技术体系，车道管控年均开放1500余小时，高峰流量通过车辆增加60万辆，通行效率显著提升；北京设置弯道预警系统和冰雪检测设备，实时监测安全隐患，全力保障市民安全出行……

“交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业和重要的服务性行业，是可持续发展的重要支撑。”交通运输部相关负责人表示，发展智慧交通，既要立足当前，也要着眼长远。

上述负责人指出，一方面，要继续提升服务水平，依托真实场景、面向群众需求，推动模式、业态、产品、服务等联动创新，构筑新型交通生态系统。另一方面，要抓住数字化机遇，利用智能技术，创新激励机制，推动大数据等新技术与交通行业深度融合，可以更好地支撑经济社会发展，同时为未来发展留足空间。

数据显示，2024年1月至10月，我国完成城市客运量885.0亿人次，同比增长6.6%，其中公共汽电车、出租汽车和城市轨道交通分别完成客运量319.7亿人次、297.9亿人次和266.8亿人次，同比分别增长2.6%、增长7.7%和增长10.5%。

“近年来，我国交通运输服务水平持续提升，未来行业仍需着力解决人民群众最关切、最直接、最现实的问题。”中国交通通信信息中心相关负责人在近日召开的首届95128交通出行生态会议上建议，要加快推动新业态出行服务质量提升，在适老化无障碍出行服务扩面提质等更贴近民生实事的方面做好技术支撑保障工作。

各地积极探索城市适老化无障碍出行服务，交通出行方式更加多元。相关负责人介绍，截至目前，全国累计打造4400余条敬老爱老公交线路，适老化改造1.3万个公交站台，推广低地板公交车超12万辆。

以95128全国电话约车平台为例，其通过人工虚拟座席电话、云平台等运营模式，依托电话叫车热线和线上微信叫车小程序为入口，为用户与巡游出租车驾驶员提供服务建立高效订单关联，实现电话及网络预约叫车，帮助相关部门推进巡网融合监管信息化与巡转网业务落地实施，助力巡游车数字化转型升级，提高服务质量。

山西太原运用95128电召服务平台，优化公众和老年人打车出行服务，为全国提供了可复制可推广的典型经验。此外，北京、上海、西安、杭州、南京、贵阳、淮北、萍乡等均探索出了不同的运营模式，共同为出行服务创建了多元的生态。

同时，网约车合规化运营稳步推进，据相关负责人介绍，杭州、广州、深圳、厦门等城市网约车合规率接近100%；共享单车和小微型客车租赁有序发展，全国投放互联网租赁自行车约1250万辆，覆盖410余个城市，日均服务2500万人次。

交通行业按下升级的“启动键”，需要各方携手，以数智创新为着力点。业内专家表示，我国正处于由“交通大国”迈向“交通强国”、实现高质量发展的关键时期，交通行业需要高度重视数字化及智慧化发展，努力当好中国式现代化的开路先锋。

“我国交通运输数字化、网络化、智能化水平不断迈上新台阶，展现出广阔的发展前景。”上述专家表示，未来应加强场景创新，持续打造可复制推广的成功案例，深化大数据、智能技术与行业应用的融合，推动服务水平持续提升，构建更加高效、智能的交通生态系统，助力实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经