原标题：国家电网：在运抽水蓄能装机突破4000万千瓦

12月12日，陕西首座抽水蓄能电站——国网新源陕西镇安抽水蓄能电站4号机组正式投入商业运行，实现陕西电网大型调节电源的新突破。至此，国家电网有限公司在运抽水蓄能机组容量突破4000万千瓦，达4026万千瓦，在运在建抽水蓄能电站75座、容量9404万千瓦，为我国新型电力系统建设提供可靠保障。

能源革命加速演进，新型电力系统加快建设，给电力系统带来深刻变革，迫切需要提高系统调节能力，服务新能源发展，保障电力安全可靠供应。抽水蓄能是当前技术成熟、经济性优、可大规模开发的绿色低碳清洁灵活调节电源，被喻为电力系统的稳定器、调节器、平衡器。抽水蓄能功能定位已由“调峰、系统备用”为主转变为“储能、调峰、调频、调相、系统备用、黑启动”六大功能，在保障大电网安全、促进新能源消纳、提升全系统性能中的作用更加凸显。

近年来，国家电网公司践行“四个革命、一个合作”能源安全新战略，把发展抽水蓄能、提升系统调节能力作为重要战略任务，多措并举推动抽水蓄能开发建设，以抽水蓄能高质量发展推动能源绿色低碳转型，更好支撑和服务中国式现代化。2009年公司在运装机达1000万千瓦，2020年达2000万千瓦。“十四五”期间，公司建设投产大幅提速，2023年在运装机超过3000万千瓦，2024年突破4000万千瓦。

此次投产发电的国网新源陕西镇安抽水蓄能电站，位于陕西省商洛市镇安县月河镇，由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等部分组成，安装4台单机容量35万千瓦的可逆式水泵水轮发电机组，总装机容量140万千瓦，以两回330千伏线路接入西北电网，双向调节能力达280万千瓦。电站总投资88.51亿元，设计年发电量23.4亿千瓦时、年抽水电量31.21亿千瓦时。该工程的建成将进一步改善陕西及西北电网电源结构，增强电网调节能力，助力能源绿色低碳转型。

综合来看，国家电网在运抽水蓄能装机突破4000万千瓦，经济、社会、环境效益显著，将在保障电力系统安全稳定运行、推动新型电力系统建设等方面发挥重要作用，对促进我国风光等新能源资源优势转化为经济优势，推动地方经济社会高质量发展具有重要意义。

国家电网在运抽水蓄能装机突破4000万千瓦，是提升电力系统平衡调节能力、支撑电力保供和能源转型的有力之举。公司坚持规划引领，落实国家可再生能源发展规划、抽水蓄能中长期发展规划，紧密结合新型电力系统建设需求，充分满足新能源发展需要和区域、省级电网调峰需求，积极在负荷中心和新能源富集区域布局抽蓄。“十二五”期间开工建设1460万千瓦、“十三五”期间开工建设2853万千瓦、“十四五”期间开工建设3168万千瓦。以抽水蓄能高质量发展为基础，推动常规电源、新能源等各类电源灵活接入、可靠送出、高效消纳，有力支撑服务电力保供、能源转型。“十三五”期间，公司抽水蓄能平均利用小时数为2751小时，“十四五”以来平均利用小时数达到2800小时；年发电量增速保持18%以上。近年来，抽蓄运行模式由“一抽一发”转变为“两抽两发”，有效满足午间光伏消纳需要，部分电站已按照“多抽多发”方式运转，抽蓄促进新能源消纳年均超过280亿千瓦时，有效助力新能源利用率保持95%以上。

国家电网在运抽水蓄能装机突破4000万千瓦，是拉动地方经济增长、促进高质量发展的有力之举。抽水蓄能电站投资大、建设周期长，具有带动力强、中长期经济效益显著等优势，对稳投资、保就业、惠民生有十分重要的作用。国家电网投运抽蓄电站分布在19个省（区、市）。其中，重庆蟠龙、内蒙古芝瑞、陕西镇安、新疆阜康、宁夏牛首山、甘肃玉门、青海哇让等电站的建设均开创该省份抽水蓄能电站建设先河。“十四五”以来，黑龙江、吉林、新疆、重庆、陕西等省（区、市）实现大型运行抽蓄电站零的突破，公司经营区华北、华东、华中、东北、西北、西南六个区域均分布有大容量抽蓄电站。践行“建设一座电站、带动一方经济、改善一片环境、造福一方百姓”理念，以抽水蓄能发展服务地方经济社会高质量发展。挖掘抽水蓄能电站在规模化拉动经济发展和促进乡村振兴等方面发挥的重要作用，积极融入生态旅游、文化康养等新业态，最大程度赋能抽水蓄能生态潜能。

国家电网在运抽水蓄能装机突破4000万千瓦，是大力推进抽水蓄能科技创新、带动设备国产化和产业链提档升级的有力之举。公司坚持科技自立自强，持续加大研发投入，强化关键核心技术攻关，引领产业链协同创新，带动了产业链上下游关键技术提档升级、提质增效。建设了一批技术先进、特点鲜明的抽水蓄能电站工程，推动我国抽水蓄能电站设计、施工和装备制造成套技术全面升级，在水库坝工、库盆防渗、高水头压力管道、复杂大型地下洞室群等方面达到了世界先进或领先水平。建设了世界最大的丰宁抽水蓄能电站，总装机容量360万千瓦，创造四项世界第一，首次实现抽水蓄能电站接入柔性直流电网。依托工程有力促进抽水蓄能技术实现国产自主，大力推动抽水蓄能成套设备自主研发和规模化应用，仙居40万千瓦级机组、敦化700米级水头等核心装备实现工程应用，促进抽水蓄能产业链供应链韧性和安全水平不断提升。

国家电网在运抽水蓄能装机突破4000万千瓦，是提升抽水蓄能管理水平和施工工法、引领行业高质量发展的有力之举。公司统筹安全、质量、进度、造价等建设管理目标，推进抽水蓄能电站标准化、机械化、绿色化、数字化建造，引导抽蓄设计、监理、施工等建设资源稳步扩容，创新实践“三查一联防”安全工作机制，建立完善抽水蓄能“六精四化”管理体系，形成了具有行业特色、国网独特优势的抽水蓄能开发管理模式。率先将TBM（硬岩隧道掘进机）工法引入我国抽水蓄能施工领域，推进抽水蓄能电站隧洞群全断面机械化掘进应用，推动我国大型变速机组落地应用。打造了一批精品示范工程，江西洪屏、福建仙游2个抽水蓄能项目获国家优质工程金奖，江苏宜兴、山东泰安、湖南黑麋峰3项工程获中国建筑工程鲁班奖。依托抽水蓄能开发、建设、运营业务，累计发布60项企业标准、13项团体标准、45项行业标准、23项国家标准，建立了一整套抽水蓄能开发建设和运营管理标准体系。

国家电网公司继续加快推进抽水蓄能高质量发展，2035年在运抽水蓄能装机将突破1亿千瓦，持续担当抽蓄开发、建设、运营主力军的责任，为服务新型电力系统建设，保障能源安全发挥更重要的战略支撑作用。

(责编：曹淼、李源)

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