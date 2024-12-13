原标题：企业首席科学家百人会启动仪式在京举行

2024年12月12日，第九届企业首席科学家论坛·企业首席科学家百人会启动仪式暨诺贝尔奖获得者托马斯·苏德霍夫教授国际合作交流（北京）座谈会成功举办。

原卫生部副部长殷大奎，中国科学家论坛主席、企业首席科学家论坛发起人陈贵，2013年诺贝尔生理学或医学奖获得者、德国生物化学家Thomas C. Südhof（托马斯·苏德霍夫）教授，中国技术市场协会会长杨显武，中国未来研究会企业家分会会长、中国科学家论坛秘书长栾红燕，中国技术市场协会副会长王兵等出席了活动。

在启动仪式上，论坛主席陈贵在致辞中表示，企业是科技创新的主体，首席科学家在企业科技创新中发挥着引领作用。希望通过本次活动，进一步推动科技创新与产业升级，深化产学研协同创新。陈贵提到，在第九届企业首席科学家论坛筹备期间，邀请诺贝尔奖获得者到中国访问，这对促进国际科技交流与合作非常有意义。发起企业首席科学家百人会智库平台，旨在团结企业首席科学家优秀群体，汇聚国内外顶尖科技精英，为培育新质生产力、全面提升企业核心竞争力、深化产学研协同创新以及促进国际科技交流与合作贡献力量。

原卫生部副部长殷大奎教授、中国技术市场协会会长杨显武以及科学家论坛副主席张少华分别发表了致辞。他们一致表示，科技创新是推动社会进步的重要力量，活动的举办对于促进科技创新与产业升级具有重要意义。同时，他们也表达了对科学家论坛、企业首席科学家百人会智库及诺奖获得者到访中国有关活动的支持。

在会上，诺贝尔奖获得者托马斯·苏德霍夫教授作了致辞演讲。托马斯·苏德霍夫教授表示，人类正处于科技革命和产业变革的关键时期；全球经济放缓，新旧动能转换，全球未来科技和产业升级竞争加剧。面对这样的形势，机遇与挑战并存。我们要更加紧密地合作，共同应对科技变革带来的挑战，推动全球科技合作与交流迈上新台阶。他同时提到，希望通过中国科学家论坛和企业首席科学家论坛，能更多有机会与中国科学界和企业界合作，共同为推动中国式现代化建设贡献智慧和力量。

本次活动的成功举办，不仅为国内外科技精英提供了一个交流与合作的平台，更为推动科技创新与产业升级注入了新的活力和动力。出席会议的企业家进行了科技创新分享，他们纷纷表示企业首席科学家百人会是一种很好的横向联系模式，将在这一智库平台上加强交流合作。论坛主席陈贵为企业首席科学家百人会创始成员颁发了证书。

据中国科学家论坛秘书长、中国未来研究会企业家分会会长栾红燕介绍，第九届企业首席科学家论坛将于2025年1月20日在北京举行，会议主题是“自主创新·自强品牌·科研诚信”，将举办院士论坛、博士创业论坛、海归创业论坛、中小企业创投融资论坛、诚信企业家与品牌强国论坛、养老大健康产业论坛、人工智能未来论坛等分论坛，届时将邀请相关科学家、院士、企业首席科学家等出席。会议筹备期间，将陆续举办科技创新成果鉴定、评价、转化与推介，开展致敬科研向新与科技向善专项活动，《发现·首席科学家创新英雄谱》栏目专访传播活动，科技创新价值典范案例征集等活动。

(责编：曹淼、李源)

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