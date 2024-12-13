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《美好中国城市行》大型融媒体栏目上线

2024年12月13日16:32 | 来源：人民网
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时光的积淀酿成了馥郁的城市韵味，一餐一饭里，两街三巷间，以美食、美景、体育、文旅……串联起城市的“美好生活图景”，引起了大家对于品尝地域特色美食、感受城市人文风貌的向往。

《美好中国城市行》大型融媒体栏目上线。

《美好中国城市行》大型融媒体栏目上线。

日前，在人民网主办的2024国民消费大会上，《百日直播行动·美好中国城市行》大型融媒体栏目上线。为进一步释放消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化的消费需求，人民网启动了“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，《美好中国城市行》栏目将结合百日直播行动，深入走进福州、广州、长沙、成都等多座城市，以激发消费活力和城市烟火气为底色，体验文化、美食、美景，打卡美好中国，探寻美好生活的印记，见证人与人、人与美食美景的相遇，碰撞出具有烟火气的城市印象。作为本栏目的特别支持单位，华彬文化基金会秘书长卢战表示，城市点滴，融入了人民群众对美好生活的追求，激发城市消费活力在全面促进消费过程中尤为重要。《美好中国城市行》探寻城市的烟火气，用更贴近人民群众生活的讲述方式传递正能量，值得我们一起探索。

《美好中国城市行》栏目将邀请城市代表人物作为“城市能量官”，展现城市背后人们工作生活的美好片段，各美其美，洞见中国城市魅力，美美与共，以小美好见大中国。该栏目还将以图文、直播、视频短片等形式，展示城市美好生活的不同侧面，呈现城市的历史底蕴和与时俱进的发展。 

(责编：曹淼、李源)
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