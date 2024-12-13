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单霁翔：打造文化消费新场景 激发消费新活力

2024年12月13日16:35 | 来源：人民网
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政产学研齐汇聚，传递消费新声音。12月9日，由人民网主办的2024国民消费大会在北京举行。会上，故宫博物院学术委员会主任、中国文物学会专家委员会主任单霁翔说，要进一步挖掘文化消费、旅游消费的新场景，激发消费新活力，为消费者提供更加优质的文化消费体验。

单霁翔在大会上进行分享。

单霁翔在大会上进行分享。

单霁翔在活动现场以澳门和江西景德镇为例，分享了文化旅游消费城市的建设案例。他介绍说，作为被纳入《世界遗产名录》的澳门历史城区，近年来着力建设文化旅游消费城市，定期在历史建筑群内开展艺术节、音乐节等活动，进一步创新消费场景。景德镇通过将废弃的瓷厂厂房与消费新场景进行融合，通过特色市集售卖相关瓷器产品，吸引了不少游客前往，也激发了消费新活力。

“明年故宫建院100周年，我们也不断创造新场景，迎接新活力、推动新趋势。”单霁翔说，故宫一直以来也在积极创新消费场景，建设了香港故宫文化博物馆以及北京故宫博物院北院区，通过开展研学活动、特色展览等多种方式，在打造传统文化传播场所的同时也在挖掘文化消费、旅游消费的新场景，希望能通过新技术的方式为消费者提供多元的文化消费体验，促进新的文化消费增长点。 

(责编：曹淼、李源)
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