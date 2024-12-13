2024国民消费大会圆桌论坛环节。

发现新场景，展示新活力，洞察新趋势。近日，2024国民消费大会在北京举办。在圆桌论坛环节，行业专家学者、企业代表齐聚一堂，聚焦消费新需求，为激发消费新活力建言献策。

消费不仅是拉动经济增长的动力之一，更是影响人民生活品质的重要因素。当前公众的消费倾向、消费结构、消费心态等都呈现出一些新特点、新趋势。“消费最终目的是满足公众‘需要’。‘需要’具有主观性，基础是必须提供优质的好产品或者好服务。”中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举说，提振消费需要了解公众消费新变化、顺应公众消费新趋势。要适应时代变化，以人为本，满足消费者的新需求，这是实现经济高质量发展的关键。

今年以来，国家鼓励大规模设备更新和消费品以旧换新，对家装行业高质量发展起到推动作用。“在‘以旧换新’政策推动下，家居行业感受到了市场活力和潜力。同时，‘以旧换新’‘适老化改造补贴’等政策持续推动家装市场及银发经济发展，积极培育智能家居等新型消费，助推更多中国家庭品质生活升级。”恒洁卫浴集团品牌总监元永义说，未来，企业将继续紧扣“以旧换新”、适老化等相关政策，推动中国家庭高品质的人居生活体验升级。

近年来，消费金融机构不断完善金融产品及服务，拓展消费场景，在激发消费活力方面持续发力。“当前，金融在消费领域的促进作用日益凸显。商业银行近几年加大了对消费领域的支持力度，并聚焦消费领域实际需求推出了多款线上、线下金融产品，去满足不同客户的消费需求。”浦发银行北京分行零售信贷部总经理仲鲁说，“金融为民，是金融机构持续努力的方向。浦发银行从客户需求出发，以卡为载体，配套多款金融产品，促进居民消费能力释放。通过浦发银行消费立减金活动让利于民，以及浦闪贷产品快速满足客户消费需求，从产品到服务既能激发消费潜力，又能提升消费者服务体验。”

作为“中华老字号”的乳制品品牌，始建于1928年的卫岗乳业“历久弥新”。“近年来，围绕新型消费增长点和多样化消费需求，卫岗乳业从‘一老一新’着手，不断满足多样化消费需求。”卫岗乳业副总裁雒彦介绍说，“一老”延续传统送奶入户模式，贴心服务网购不便或行动迟缓的老年群体；“一新”则着力于品牌升级，以玻璃瓶取代纸塑包装，倡导绿色消费，并携手南京文旅，结合打卡热门景点，推出特色乳品新品，如“樱花白桃”“枫糖红叶”等，塑造城市名片，拓宽消费者选择。

几素科技联合创始人何志强分享了以技术创新促进消费升级的探索实践。据介绍，几素科技聚焦小风扇赛道，始终专注于消费者细分需求的挖掘，不断加强产品研发，通过高速节能风机技术，实现了风效与能耗的平衡，为消费者带来更加舒适便捷的生活体验。“新技术不是‘改善型’的创新，而是真正实现从0到1，化不可能为可能的创新。产品技术研发要打破现有认知惯性限制，回归产品体验和技术创新本身，为消费者带来高品质创新产品。”他说。

(责编：曹淼、李源)

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