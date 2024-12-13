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科技创新成果不断涌现 青年科技人才培养成关键

2024年12月13日18:21 | 来源：人民网
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人民网北京12月13日电 （记者许维娜）当前，我国青年科技人才规模快速增长，已成为我国科技创新发展的生力军。

近期，南方电网超高压输电公司电力科研院（以下简称“电力科研院”）宣布，首次在智能电网主赛道，顺利申报“智能电网”重大专项“±800 千伏直流气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）关键技术及装备”等3项国家级科技项目，全年新增国家重点研发计划项目4项，实现可持续增长。

科技创新靠人才，人才培养靠教育，教育、科技、人才内在一致、相互支撑。电力科研院相关负责人介绍，近年来，依托多元评价人才改革机制促进科技项目快速转化为成果，人才战略成为推动科技创新的重要引擎。

据悉，电力科研院已连续四年对人才队伍建设情况进行专题调研，摸情况、找问题、提对策，深入实施人才战略，健全人才管理机制，培养造就德才兼备的人才队伍。

上述负责人介绍，该院实施“扁平化”技术班组管理，减少事务性工作，消除班组间合作障碍，集中人才解决生产与业务问题，激发人才潜力。同时，通过制定专家绩效评价方案和标准，强化专家管理，提高其对工作的积极性和执行力度，促进其对部门的支持。该院还积极实施“长城计划”，引进海外高层次人才，构建多元化、国际化的人才队伍结构，推动发展和创新。

人才是高质量发展的重要引擎。当前，电力科研院专家队伍持续壮大。截至目前，专家人才队伍达到60人，其中技术专家51名；技能专家9名，形成了一支层次清晰、结构合理、充满活力的精英梯队，为科研创新注入了源源不断的动力。

另有专家表示，科研与产业的紧密结合至关重要。必须切实履行培养青年科技人才的首要责任，依据自身条件和实际需求，强化对青年科技人才的全方位、全过程培养，确保青年科技人才成为获取竞争优势的关键战略资源。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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