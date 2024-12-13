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推动制造业发展 业界聚焦科技创新和产业创新融合

2024年12月13日18:21 | 来源：人民网
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人民网北京12月13日电 （记者乔雪峰）制造业是实体经济的基础，是国家经济命脉所系对于国家经济实力和综合国力提升具有不可替代的作用

近日，中国物流与采购联合会发布2024年11月份中国制造业采购经理指数（PMI）数值为50.3%，比上月上升0.2个百分点。对此，中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为11月份PMI指数继续回升，表明经济底部恢复迹象更为明显，增量政策对企业信心的提振效果趋强。未来，要进一步加强增量政策效果，特别要加强政府公共产品投资对企业订单的有效带动，加快巩固和增强经济底部回升动能。

当前形势下，中国制造业如何以创新为引领，大力培育新质生产力，加快推进新型工业化，塑造发展新动能新优势。近日，中国机械工业联合会总工程师李燕霞在百万庄论坛：机工智库发布会（2024指出，当前，创新成为影响利益相关各方战略博弈的关键变量。谁牵住了创新这个牛鼻子，谁就能占领先机、赢得优势。

李燕霞表示，以创新为引领，构建新发展格局、推动高质量发展。要强化国家战略科技力量，优化科研机构、大学、企业定位和布局；要提升原始创新能力，实现从跟跑到并跑，乃至领跑的跨越；要以用户为创新的根基、研发的方向，实现从产品时代到服务时代、用户体验时代的升级要积极拥抱新兴产业和新型商业模式，开展跨界合作，实现资源共享，优势互补。

当前，世界百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入推进，我国正处在跨越中等收入陷阱，迈向高收入国家的关键阶段。工信智库联盟秘书处中国信息通信研究院政策与经济研究所所长辛勇飞指出，经济理论、历史经验和实践逻辑均表明，在这一阶段，推动科技创新和产业创新融合是“于变局中开新局”的关键所在。

机工智库研究员马子惠指出，作为关键的新要素，高端装备既需要“强身健体”，不断向高速、高精、高可靠和高融合的方向发展，促进传统产业转型升级和新兴产业发展壮大，夯实未来产业发展根基，助力新质生产力发展；更需要“躬身入局”，向装备+先进工艺、装备+应用场景、装备+人工智能转型，成为懂数据、连用户、谋战略的“工艺设计师”、智能制造系统的主体、新质生产力的高端“引擎”。

机工智库研究员贺疆澔指出，随着全球人工智能技术的迅猛发展，国际制造业纷纷加速布局，装备制造企业凭借其在制造生产和市场方面的深厚积累，能够有效应用开放的人工智能技术，全面赋能企业发展，提升行业竞争力。人工智能赋能可从生产的智能化、产品智能化、集成服务智能化三个主要方向展开，详细探讨人工智能在六大装备制造领域的应用，包括工业机器人、汽车、能源设备、智能成套设备、航空航天和医疗设备。通过分析各领域面临的挑战及AI应用的前景，报告为企业提供了行动建议，帮助其迅速获得竞争优势。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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