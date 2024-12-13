人民网北京12月13日电 （记者乔雪峰）制造业是实体经济的基础，是国家经济命脉所系，对于国家经济实力和综合国力提升具有不可替代的作用。

近日，中国物流与采购联合会发布了2024年11月份中国制造业采购经理指数（PMI），数值为50.3%，比上月上升0.2个百分点。对此，中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，11月份PMI指数继续回升，表明经济底部恢复迹象更为明显，增量政策对企业信心的提振效果趋强。“未来，要进一步加强增量政策效果，特别要加强政府公共产品投资对企业订单的有效带动，加快巩固和增强经济底部回升动能。”

当前形势下，中国制造业如何以创新为引领，大力培育新质生产力，加快推进新型工业化，塑造发展新动能新优势。近日，中国机械工业联合会总工程师李燕霞在百万庄论坛：机工智库发布会（2024）上指出，当前，创新成为影响利益相关各方战略博弈的关键变量。“谁牵住了创新这个‘牛鼻子’，谁就能占领先机、赢得优势。”

李燕霞表示，以创新为引领，构建新发展格局、推动高质量发展。要强化国家战略科技力量，优化科研机构、大学、企业定位和布局；要提升原始创新能力，实现从跟跑到并跑，乃至领跑的跨越；要以用户为创新的根基、研发的方向，实现从产品时代到服务时代、用户体验时代的升级；要积极拥抱新兴产业和新型商业模式，开展跨界合作，实现资源共享，优势互补。

“当前，世界百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入推进，我国正处在跨越中等收入陷阱，迈向高收入国家的关键阶段。”工信智库联盟秘书处、中国信息通信研究院政策与经济研究所所长辛勇飞指出，经济理论、历史经验和实践逻辑均表明，在这一阶段，推动科技创新和产业创新融合是“于变局中开新局”的关键所在。

机工智库研究员马子惠指出，作为关键的新要素，高端装备既需要“强身健体”，不断向高速、高精、高可靠和高融合的方向发展，促进传统产业转型升级和新兴产业发展壮大，夯实未来产业发展根基，助力新质生产力发展；更需要“躬身入局”，向装备+先进工艺、装备+应用场景、装备+人工智能转型，成为懂数据、连用户、谋战略的“工艺设计师”、智能制造系统的主体、新质生产力的高端“引擎”。

机工智库研究员贺疆澔指出，随着全球人工智能技术的迅猛发展，国际制造业纷纷加速布局，装备制造企业凭借其在制造生产和市场方面的深厚积累，能够有效应用开放的人工智能技术，全面赋能企业发展，提升行业竞争力。人工智能赋能可从生产的智能化、产品智能化、集成服务智能化三个主要方向展开，详细探讨人工智能在六大装备制造领域的应用，包括工业机器人、汽车、能源设备、智能成套设备、航空航天和医疗设备。通过分析各领域面临的挑战及AI应用的前景，报告为企业提供了行动建议，帮助其迅速获得竞争优势。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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