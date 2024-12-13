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金融服务银发经济高质量发展指导意见出台

2024年12月13日19:05 | 来源：人民网
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人民网北京12月13日电 （记者黄盛）大力发展养老保险一、二、三支柱，进一步推进商业保险年金产品创新，加强养老金融产品设计和投资管理，提升金融服务适老化水平，加强老年人金融知识宣传教育和消费权益保护，加大对涉老非法金融活动的防范打击力度……中国人民银行等九部门13日联合印发《关于金融支持中国式养老事业 服务银发经济高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确2028年和2035年养老金融发展的阶段性目标，从支持不同人群养老金融需求、拓宽银发经济融资渠道、健全金融保障体系、夯实金融服务基础、构建长效机制等5方面提出16项重点举措。

养老金融是综合运用信贷、保险、债券、股权、理财等金融工具，满足社会成员的多样化养老需求，服务银发经济发展的一系列金融活动总和，包括养老金管理、银发经济融资与风险管理、养老金融产品和服务及老年群体金融权益保障等。

如何发展养老金融？《指导意见》提出，鼓励金融机构创新金融产品，为不同阶段、不同特征老龄群体提供全方位金融服务；支持养老群体做好养老资金储备和财富规划；针对农村养老需求加大金融资源倾斜力度，等等。

发展养老金融，最终要提升老年人便利度和安全感。对此，《指导意见》明确，提升金融服务适老化水平。鼓励银行业金融机构科学合理布局网点，增加老年居民密集社区的网点配置；加强老年人金融知识宣传教育和消费权益保护；加大对涉老非法金融活动的防范打击力度。

对于如何落实《指导意见》，中国人民银行提出，中国人民银行、金融监管总局联合牵头相关部门建立养老金融工作落实机制，加强部门协作与信息共享，定期调度、通报工作进展情况，研究解决问题，推动政策落地。中国人民银行各省级分行、各金融监管局要会同相关部门加强省级工作联系对接，推进政策落地落细。各金融机构要成立由单位负责同志为组长的养老金融服务工作小组，明确牵头部门、制定工作措施，统筹抓好养老金融各项政策落实。

也有业内人士表示，金融是经济社会高质量发展的基础保障。面对人口老龄化挑战，金融市场的发展显得尤为重要。一方面，在养老领域，需要发展多样化固定收益型、个税递延型、商业养老金、个人账户型等养老金融产品，以满足不同年龄段、不同群体的养老需求；另一方面，推动社会化养老服务、养老产业发展，也需要金融大力支持，构建一个覆盖“财富、健康、医养、康养”的服务闭环，为社会养老生活提供更为丰富、适配、精准的养老产品和养老服务，更好适应跨生命周期的财富规划和多维度的养老需求。此外，作为基础性制度安排，面对人口老龄化，金融体系也需要自觉调整和优化，促进金融发展与老龄社会相协调，最大限度地实现金融发展的多重价值。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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