岁暮天寒

北风呼呼刮在身上

抵抗美食的意志力

也变得薄弱

地铁口、街转角

炉子里冒着热气的烤红薯

铁锅中翻滚的糖炒栗子

成了回家路上最大的“阻碍”

却也是冬日幸福感

最温暖熨帖的注脚

“木本粮食”

栗

俗称板栗

壳斗科栗属植物

原产自中国

是我国驯化利用最早的

果树之一

《诗经》中

《郑风·东门之墠（shàn）》一诗

便有关于“栗”的记载

“东门之墠，茹藘（lǘ）在阪。

其室则迩，其人甚远。

东门之栗，有践家室。

岂不尔思？子不我即！”

中国是世界上

板栗第一生产大国

全国20多个省份均有种植

2022年

全国板栗产量234.3万吨

超过20万吨的省份有4个

河北（44.7万吨）

山东（22.6万吨）

河南（20.3万吨）

云南（20.1万吨）

湖北（19.6万吨）

辽宁（19.3万吨）

板栗作为坚果类食品

口感甜糯芳香

营养价值丰富

素有“铁杆庄稼”

“木本粮食”之美誉

我国板栗的主要品种

可分为北方栗和南方栗

北方栗糯性大、香甜

以炒食为主

适宜制作糖炒栗子

南方栗粳性大

以煲汤煮菜为主

也称“菜栗”

“燕山瑰宝”

燕山地区是全国乃至全球

最大集中连片板栗种植带

北京怀柔

河北唐山迁安、迁西、遵化

秦皇岛抚宁、卢龙、青龙

承德兴隆、宽城、滦平等地

都是这一带重要的板栗产区

地处燕山东麓的

青龙满族自治县

是典型的山区林业大县

素有“八山一水一分田”之称

巍巍群山连绵延伸

青龙河自北向南贯穿全境

自然生态系统原真性

完整性程度较高

森林覆盖率超过72%

是国家重点生态功能区

暖温带半湿润

季风型大陆性气候

四季分明、雨热同期

日照充足、昼夜温差大

土壤富含有机质

赋予青龙板栗个大、皮薄

肉质饱满、色泽光亮

营养丰富、软糯香甜的特质

全县板栗种植面积

超过100万亩

为全国县市（区）级之首

超级魔“栗”

板栗同时具备

咀嚼感和绵密感

除了炒食

做成栗子饭、栗子粥

也是香糯适口

栗香米香交融弥漫唇齿

与新茶饮搭配

板栗甜香中和茶的回甘

与甜品混搭

便能在味蕾上

碰撞出一场甜蜜狂欢

与排骨、鸡肉、山药

菌菇等同煮

鲜香又营养

一产往后延

二产两头连

三产走高端

如今

板栗已经成为青龙

最具优势特色

产业链条最完整

辐射带动能力最强

受益农民最多的支柱产业

现有板栗栽植户10万多户

常年产量8万吨

年产值达13亿元

在龙头企业的带动下

产业集群迅速发展

单是板栗深加工企业就有13家

青龙板栗逐渐打破了

季节性的限制

朝着全年美食潮流迈进

鲜板栗、开口栗、甘栗仁

冰栗、栗丁窝头等

100多种板栗产品常年供应

一颗颗在 “小刺球” 般外壳

包裹中成长的果实

携着燕山深处的美味

走向各地

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 冯亚涛 刘云

策划｜翟巧红 张素玲

文案｜周博 朱延生

字体｜万祥生

设计｜张素玲

支持｜青龙满族自治县委宣传部

数据｜《中国林业和草原统计年鉴2022》

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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