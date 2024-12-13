新华社北京12月13日电 题：个人养老金全面实施：有何新变化？能否提前取？

新华社“新华视点”记者姜琳、李延霞

人力资源社会保障部等五部门近日发布通知，自12月15日起，将个人养老金制度从36个先行城市（地区）推开至全国。

政策有哪些新变化？账户资金能否提前支取？针对百姓普遍关注的热点问题，“新华视点”记者多方采访。

超7000万人参加，制度发展迈出重要一步

“此次发布《关于全面实施个人养老金制度的通知》，是对2022年印发的《国务院办公厅关于推动个人养老金发展的意见》的补充完善，进一步明确了相关支持政策。”人力资源社会保障部养老保险司二级巡视员李德宏表示。

个人养老金是政府支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度——个人自愿在特定账户存一笔钱，每年不超过12000元；在享受税收优惠的同时，还可通过购买相关金融产品获取收益。

2022年11月25日，个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个城市或地区先行落地。截至2024年11月末，已吸引了7279万人开户参加。

“先行工作的顺利推进，使得基本养老保险、企业及职业年金外的第三支柱养老保险，在中国真正‘立’起来了。”中国人民大学教授董克用说，这次全面推行，更是让个人养老金制度发展迈出重要一步。

据了解，目前个人养老金的参加者中，以30至40岁的居多，也有一些临近退休年龄来开户缴费的，已有数万人到达退休年龄开始领取待遇。

海南文昌34岁的黄女士，几个月前通过交通银行小程序预约了个人养老金开户。她算了一笔账：“我税前年收入约20万元，对应的个税边际税率为10%。考虑到最后领取要缴3%个税，每年如果存12000元，不算买产品的收益，大概能赚800多元。这既是投资，也是为自己攒点养老钱。”

“不少人开户是受到银行优惠活动的激励，但确实也有许多人已经接受在基本退休金外再为自己增加些养老储备的理念。”中国农业银行济南银河支行营业部主任孟吉说。

她告诉记者：“济南不属于先行城市，但不断有客户来咨询什么时候扩围。目前我们这个网点已有近2000人预约了15日全面实施后开户。”

“临近年末，近期来缴存2024年度个人养老金的人数有所增加。再加上即将全面放开的影响，能感受到大家积极性还是比较高的。”中国农业银行个人金融部特色客群处副处长明皓表示，农行全国2万多家网点均已做好准备，全面支持个人养老金资金账户开立、资金缴存和领取。

增加多款稳健收益产品，利好保值增值

随着制度的全面推开，如何提高收益、增强吸引力，是推动大家从多开户到多缴存、愿投资的关键。

“从我们接触的客户情况看，除了税收优惠，大家最关心的就是存进去的钱能购买哪些产品。这次政策提出要调整优化产品供给，可以推动个人养老金更好满足百姓对投资收益的需求。”明皓说。

在现有理财产品、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品基础上，通知明确，将国债纳入个人养老金产品范围，将特定养老储蓄、指数基金纳入个人养老金产品目录。

“新增的3类均为风险低、收益稳的产品，也比较简单透明，将有利于个人养老金保值增值，为广大参加人特别是风险偏好较弱群体提供了更多选择。”中国社科院世界社保研究中心副秘书长齐传钧分析。

通知还提出，鼓励金融机构研究开发符合长期养老需求的个人养老储蓄、中低波动型或绝对收益策略基金等产品。专家表示，这将为下一步提供更多有“利”产品打开空间。

按照通知要求，证监会12日已将首批85只权益类指数基金纳入个人养老金投资产品目录。截至目前，个人养老金产品目录增加至942只，其中储蓄产品466只、基金产品285只、保险产品165只、理财产品26只。

值得注意的是，通知要求金融机构开展投资咨询服务，根据个人投资风险偏好和年龄等特点，推荐适当的个人养老金产品，提出“探索开展默认投资服务”。

“这有利于破解一些参加人不知如何选择产品的难题。但注意‘探索’二字，意味着不会一下放开，将根据实际情况一步步走，守好百姓养老钱。”董克用表示，“养老产品期限长，百姓的收益预期较高，风险管理难度大，这对金融机构的专业能力提出了考验。”

“大家开个人养老金账户主要为了存钱、投资，希望实现比银行存款更高的收益，为未来养老储备。”中国社会保障学会副会长兼养老金分会会长金维刚说，随着经济回稳向好，个人能明显感受到账户内的收益上去了，相信会有更多人来存资金、买产品。

领取更灵活，患重大疾病等情形可提前取

除丰富产品品类、稳定产品收益，适度增强个人养老金制度的灵活性、便利性，也有利于提升大家参与的积极性。

针对先行实施中反映的购买程序复杂问题，通知要求，参加人在商业银行通过个人养老金资金账户线上购买商业养老保险产品的，取消“录音录像”。

此外，通知增加了提前领取的情形。除了现有达到领取基本养老金年龄、完全丧失劳动能力、出国（境）定居等领取条件的情形外，“参加人患重大疾病”“领取失业保险金达到一定条件”“正在领取最低生活保障金”，也可以申请提前领取个人养老金。

在办理领取方面，在向个人养老金资金账户开户银行提出申请的基础上，增加各级社保经办机构、全国统一线上服务入口等申请渠道；同时允许领取方式发生变更。

“适度提高制度在领取阶段的灵活性和包容度，将有助于减少参加人的后顾之忧，也能让更多人有动力参与，有信心长期投资。”信安金融集团中国区首席养老金融专家孙博说。

通知还要求加强个人养老金信息管理服务平台建设，依托电子社保卡建立个人养老金全链条服务体系，不断提高账户开立、资金缴存、产品交易、权益记录、个人养老金领取、享受税收优惠等便捷化水平。

“目前个人养老金信息管理服务平台已与金融监管总局确定的23家商业银行、3个金融行业平台以及国家税务平台实时对接，可支持每秒开立2万个账户，将有力支撑接下来的全国实施。”李德宏说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经