新华社北京12月13日电（记者吴雨、任军）中国人民银行13日发布金融统计数据显示，今年前11个月我国人民币贷款增加17.1万亿元，其中企（事）业单位贷款增加13.84万亿元。

中国人民银行数据显示，11月末，我国人民币贷款余额254.68万亿元，同比增长7.7%。分部门看，前11个月，我国住户贷款增加2.37万亿元；企（事）业单位贷款增加13.84万亿元，其中中长期贷款增加10.04万亿元。

从货币供应看，11月末，我国广义货币（M2）余额311.96万亿元，同比增长7.1%；狭义货币（M1）余额65.09万亿元，同比下降3.7%；流通中货币（M0）余额12.42万亿元，同比增长12.7%。

另外，前11个月我国人民币存款增加19.39万亿元。其中，住户存款增加12.07万亿元。

同日发布的社会融资数据显示，11月末，我国社会融资规模存量为405.6万亿元，同比增长7.8%；前11个月社会融资规模增量累计为29.4万亿元，比上年同期少4.24万亿元。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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