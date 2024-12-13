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北交所启动存量上市公司代码切换工作

2024年12月13日21:49 | 来源：新华社
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　　北京证券交易所12月13日发布关于做好存量上市公司证券代码切换准备工作的通知，向市场明确了存量上市公司代码切换工作相关事宜。

　　北交所表示，此举是为落实中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见中“启用北交所独立代码号段，提高股票辨识度”的工作部署，提升上市公司获得感，方便投资者搜索、交易北交所上市股票。启动存量上市公司代码切换工作，标志着北交所代码切换工作迈入新阶段。

　　对于上市公司代码切换工作，北交所此前拟定了“分阶段切换、分步骤实施”的工作安排，“先切换增量，再切换存量”。2024年4月22日，北交所上线启用920代码号段功能，支持新上市公司使用920代码号段完成申购、询价和上市。同时，以这一时间为划分，锁定后续切换代码的存量上市公司范围，并向市场明确了248家存量上市公司的代码预留安排。

　　本次发布的通知明确了切换前后的代码对应关系。为便于各方理解，北交所公布了存量上市公司新旧代码对照表。

　　北交所表示，本次代码切换不会影响北交所市场整体运行，上市公司身份不变、投资者合法权益不变、二级市场交易不变、相关业务办理不变。实施过程中，将先行选取一小部分股票作为切换试点，试点股票顺利完成切换并平稳运行一段时间后，再行推广至全市场存量上市公司。

　　北交所表示，即日起，证券公司等各市场参与者即可启动相关业务、技术准备工作，同步做好投资者服务和培训。北交所将在工作全面就绪后，向市场发布通知，正式切换存量上市公司证券代码。（记者姚均芳）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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