新华社北京12月13日电（记者魏玉坤）为全面贯彻落实中央经济工作会议精神，明年国家发展改革委将实施好更加积极有为的宏观政策，扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好。

这是记者从13日召开的全国发展和改革工作会议上了解到的。

国家发展改革委主任郑栅洁在会上表示，明年，将加大宏观政策逆周期调节，实施好更加积极有为的宏观政策，增强宏观政策取向一致性；全方位扩大国内需求，加快推动“两重”建设，加力做好“两新”工作；推动进一步全面深化改革举措落实落地，突出抓好全国统一大市场建设，修订出台新版市场准入负面清单；加快建设现代化产业体系，推动重点产业提质升级；深入推进以人为本的新型城镇化建设；积极稳妥推进碳达峰碳中和，做好节能降碳工作，加快建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制；加力完成“十四五”规划确定的各项目标任务，确保102项重大工程圆满完成；持续深化重大问题研究，做好“十五五”规划编制工作。

郑栅洁表示，要做好岁末年初重点工作，抓好秋冬种生产，抓好北方城市冬季设施蔬菜生产和蔬菜储备工作，加强迎峰度冬煤电油气运保障，组织协调做好春运工作。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经