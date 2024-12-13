原标题：古井集团：打造特色党建品牌 赋能企业高质量发展

位于安徽省亳州市的古井贡酒产业园物流广场前，一辆辆满载酿酒原辅料的货车有序排列，等待系统叫号后扦样、质检、过磅、卸货，一派繁忙景象。

来自东北的货车师傅王明（化名）说：“我来古井集团送过好多次高粱了，自从物流车辆管理系统优化后，拥堵现象明显改善，也为我们司机节约了时间和燃油成本。”

王师傅提到的物流车辆管理系统是由古井集团采购中心党支部通过开展“三进三亮”行动，党员、管理人员带队走访调研，结合一线业务需求，与古井数字化中心党支部联合开发的一套系统。司机只需线上预约送货时间，即可自动生成二维码，从入场到出厂，全程一码通行。

近年来，古井集团确立了“党建立企、党建兴企、党建稳企”的党建工作理念。集团党委“围绕运营抓党建、抓好党建促发展”，基层党组织结合工作实际，打造特色党建品牌矩阵，实现党建与业务“互促互进”。

党员力量“沉下去” 工作质效“提上来”

今年9月，古井贡酒酿酒生产智能化技术改造项目全面投产后，酿酒原辅料需求量大增。来自全国各地优质粮食产区的酿酒原粮跨越千山万水运往古井厂区。

据古井集团采购中心相关负责人介绍，原辅料需求增大后，大量货车在相同或相近的时间段内涌入物流广场，加之司机之间存在互相抢道、车辆来回倒车调整方向的情况，极易造成交通拥堵，不仅存在安全隐患，还影响质检效率。

问题出现后，古井集团采购中心党支部积极发挥党建引领作用，党员主动请缨深入一线解决问题。采购中心党员管理人员成立攻坚小分队，进入物流广场片区实地调研。经过三个多星期的蹲点及协商研讨，攻坚小分队联合公司数字化中心，通过大数据分析每日原辅料入库、库存数量和生产用量，合理规划工作日各时段原辅料车来厂数量，助推均衡到货。

破除业务难题，离不开党建引领这把“金钥匙”。古井集团采购中心党支部打造“三进三亮”党员责任区特色党建品牌，党员进岗位、亮身份、当先锋，进片区、亮承诺、解难题，进一线、亮形象、办实事，对内解决员工急难愁盼的问题，对外提升业务单位服务满意度，积极协调公司数字化中心党支部做好技术保障工作，让党旗高高飘扬在业务服务一线。

“司机都想早进厂早卸货，节约时间。他原本预约的是下午进厂，很多路程较远的司机上午就提前到达了，这就造成某些时段进厂车辆过于集中。”古井集团综合物料库主管王冲介绍道。

物流车辆管理系统优化后，司机师傅提前预约进厂时间段，通过分流分时段均衡进厂，有效缓解了瞬时车流量。“采购中心还优化了过磅流程，分流物流广场稻壳及五粮车辆，净稻壳改为抽样后直接过磅，不在广场停留，在很大程度上也减少了拥堵。”采购部工作员张宝山说，“这一问题解决后，供应商根据预约时间合理安排行程，有效节约了时间成本和雇佣司机成本。这是双赢的结果。”

党建工作“嵌进去” 发展动能“强起来”

古井集团拥有正式员工约14000名，其中党员1879名，营销系统就有党员524人。因营销系统党员分布零散，办公地点灵活，开展党建工作难度较大。在此背景下，古井销售公司党委结合自身特点，提出“嵌入式党建工作法”，把党建工作的目标、组织、管理等方面嵌入到市场运营中，从而使党建工作与营销工作有机结合起来，二者相辅相成，发挥共振效应。

经过多年的实践探索，销售公司在嵌入式党建工作法基础上形成了“六个一”组织共建工作法，即“一见一谈一握手，一品一游一体验”。党支部积极与驻地的商协会、街道社区、企事业等单位开展党建共建，双方围绕企业文化、党建工作展开交流，促进党建及业务工作共同提升。

“我们常说‘通十次话不如见一次面，见十次面不如握一次手’，面对面的交流是建立信任、深度沟通、巩固关系的重要方式。”古井销售公司党工团主管刘伟介绍道。通过组织共建，打造“党建+业务”深度融合创新模式，利用党建共建交流平台增进双方了解、提升党建业务水平、拓展销售业务技能，逐步达成销售业绩。

古井销售公司江苏党支部与当地养老院、福利院、社区党支部开展共建活动并捐赠生活物资，无形中提高了社会对古井品牌和企业价值观的认可度。

同时，古井销售公司党组织充分利用“美酒探秘之旅”“参观品牌体验中心”等机会，组织意见领袖、意向客户感受古井产能规模、历史文化和党建特色。

近年来，来自全国各地的诸多企事业单位到访古井、参观党建企业文化馆，了解古井集团党建系列理念和做法。

“大家普遍反馈，没想到古井党建工作做得这么出色，不仅建设了行业首家党建文化馆，还将党建工作与公司业务深入融合，让我们真正看到了党建引领的强大动能。”古井销售公司安徽大区副总经理杨志介绍道。

暖心服务“送出去” 企业合力“聚起来”

在古井贡酒酿酒车间，推着小车运送酒醅的师傅不一定是基层员工，很有可能是古井集团某位党委班子成员，因为在古井集团的每一个“基层工作日”，公司中高层管理人员都会下沉生产一线，与基层员工一起劳动交流。

古井集团把党建工作同中心工作融合，创立了多个具有古井特色的党建品牌做法，如“三听三制”、高管接待日、管理人员基层工作日、古井“觉省日”、古井“升旗日”等，党员管理人员切实走进车间、走进市场、走近一线，“听客户的抱怨，听员工的诉求，听社会的反应”。

“李主任，一号线商标组坐酒处小链条不会倒转，抱盒子操作不方便，希望改善一下。”“感谢反馈，我们将安排专人调试改善，感谢您参与车间管理工作。”古井贡酒成品二部三车间党支部书记、主任李想正线上回复这位员工的建议。

在古井，每一位员工都可以通过职工24小时服务热线、董事长信箱等途径反映问题、提出建议。在此基础上，成品灌装二部三车间党支部打造“三通一达”特色党建品牌，即“人人通”“事事通”“层层通”“暖心达”，致力于解决员工的思想包袱和遇到的问题，让员工真正做到心往一处想，劲往一处使，不断夯实车间班组基础管理，提升车间各项管理水平。

清晨，当员工们踏入车间准备开启一天的工作时，“三通一达”的关怀已悄然抵达。血压仪、免费药品“入驻”办公区，党员干部带头为员工打饭，夜班维修人员不定期查岗等行为助力员工以最佳状态投入工作中。车间定期开展不同层级座谈会，搭建“畅聊吧”问题反馈平台，采用匿名、实名方式线上收集员工反馈的问题，并“一对一”及时给予回复、解答，让员工把所想、所求表达出来。

据李想介绍，“三通一达”实施至今，车间共收到674条反馈，问题解决满意率100%，问题解决率达到84%。高反馈量体现了员工对团队的信任和认可，100%的问题解决满意度也反映出团队真正重视员工诉求，切实解决员工关心的问题。

党建做强了就是生产力，做实了就是竞争力，做细了就是凝聚力。2023年，古井集团全年营业收入突破200亿元；古井贡酒品牌价值达到了3757.56亿元，位列白酒行业第四名，安徽白酒行业第一。党建带来的红色动能是强劲的，更是实实在在的。

古井的每一步发展、每一次跨越，归根结底离不开四字要义——党建引领。据古井集团党委办公室负责人介绍，古井集团坚持把党的领导融入公司治理各环节，把支部建在车间、建在市场、建在一线，结合实际打造特色党建品牌，先后获得“全国创先争优先进基层党组织”“安徽省先进基层党组织”等称号。“红色引擎”已成为古井高质量发展的澎湃动能。

(责编：董童、李源)

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