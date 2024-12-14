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明年经济工作怎么干？读懂中央经济工作会议十个重要提法

2024年12月14日04:24 | 来源：新华社
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　　中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议分析当前经济形势，部署2025年经济工作。

　　会议有哪些重要提法？传递出哪些信号？

　　提法1：“不断深化对经济工作的规律性认识”

　　会议指出，实践中，我们不断深化对经济工作的规律性认识。

　　“党中央集中统一领导是做好经济工作的根本保证”。

　　“必须统筹好有效市场和有为政府的关系”。

　　“必须统筹好总供给和总需求的关系”。

　　“必须统筹好培育新动能和更新旧动能的关系”。

　　“必须统筹好做优增量和盘活存量的关系”。

　　“必须统筹好提升质量和做大总量的关系”。

　　这些重要论述，进一步丰富和发展了习近平经济思想，为做好经济工作提供了根本遵循，指明了努力方向。

　　国家发展改革委经济研究所副所长郭丽岩表示：“这些规律性认识，既是应对当前困难挑战、巩固经济回升向好态势的重要着力点，也是促进经济结构转型升级、推动高质量发展的科学方法论。”

　　提法2：“保持经济稳定增长”

　　会议指出，明年要保持经济稳定增长，保持就业、物价总体稳定，保持国际收支基本平衡，促进居民收入增长和经济增长同步。

　　南方科技大学副校长金李表示，会议释放了持续推动经济回升向好的强烈信号，有助于进一步稳定各方发展预期，有效提振社会信心。同时，预期目标将稳增长、稳就业和稳物价放到了更加突出的位置，更好统筹发展和安全，这为各地做好明年经济工作指明了重点方向，有助于更好凝聚推动高质量发展的合力。

　　提法3：“更加积极的财政政策”

　　会议要求，要实施更加积极的财政政策。包括提高财政赤字率；加大财政支出强度，加强重点领域保障；增加发行超长期特别国债；增加地方政府专项债券发行使用；优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲……

　　中国财政科学研究院研究员石英华表示，“更加积极的财政政策”释放了明年财政政策将持续用力、更加给力的强信号。会议围绕财政赤字、财政支出、超长期特别国债、专项债等多种政策工具作出积极部署，将进一步加大逆周期调节力度，积极对冲外部不确定性，为明年经济稳定增长、持续向好提供支撑。

　　提法4：“适度宽松的货币政策”

　　会议提出，要实施适度宽松的货币政策。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，适时降准降息，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。

　　中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，当前，外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍然面临不少困难和挑战，适度宽松的货币政策取向增强了货币政策的应对能力和空间。明年货币政策将保持对实体经济较强的支持力度，在价格上持续发力，在总量上继续施力，在结构上聚焦用力，推动经济持续回升向好。

　　提法5：“全方位扩大国内需求”

　　会议将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为明年9项重点任务之首。

　　扩大内需，既是应对外部冲击、稳定经济运行的有效途径，也是增强发展主动性的长久之策。国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说，居民收入是消费的基础，社会保障是影响消费的重要因素。要突出就业优先导向，推动中低收入群体增收减负，改善收入预期，增强消费意愿。同时要抓住关键领域和环节提升消费层级，创新多元化消费场景，促进文化、旅游、娱乐等休闲服务业发展，满足多元化、个性化、高品质的服务消费需求。

　　提法6：“综合整治‘内卷式’竞争”

　　会议提出，综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为。

　　清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜说，破解“内卷式”竞争，要用好政府与市场“两只手”。既要充分发挥市场机制引导创新，科学优化产业布局，让企业各展其长，因地制宜发展新质生产力；也要通过加强法治建设、完善市场规则、强化信用体系、强化市场优胜劣汰机制等手段，切实维护市场秩序和公平竞争环境。

　　提法7：“深化资本市场投融资综合改革”

　　会议提出深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点，增强资本市场制度的包容性、适应性。

　　在中山大学岭南学院教授韩乾看来，“深化资本市场投融资综合改革”聚焦资本市场稳健发展，通过优化投资者结构、完善直接融资机制等来夯实市场基础制度，不断提升资本市场的资源配置效率。改革将持续健全投融资相协调的资本市场功能，提高市场内在稳定性与资源配置效率，助力中国经济转型升级。

　　提法8：“持续用力推动房地产市场止跌回稳”

　　会议提出“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，并部署了多项政策举措：从“加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力”到“合理控制新增房地产用地供应，盘活存量用地和商办用房，推进处置存量商品房工作”。同时，“推动构建房地产发展新模式，有序搭建相关基础性制度”。

　　中国宏观经济研究院研究员刘琳表示，这一表述释放出更加坚定的“稳住楼市”的强烈信号。“持续用力”意味着，从中央到地方，各项房地产支持政策将继续落地落实。各项政策坚持从供需两端持续发力，将有助于延续当前市场向好势头，进一步把政策利好转化为市场信心和发展效益。

　　提法9：“协同推进政策实施和预期引导”

　　会议提出，加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导，提升政策引导力、影响力。

　　“稳定预期、提振信心是做好经济工作的关键所在，要把预期管理放到宏观经济治理的突出位置。无论是财政、货币政策还是投资、消费、民生等方面的政策，在政策的研究出台、发布节点、宣讲方式、实施力度上都应该注重稳预期，综合多方视角充分评估、科学论证，尽最大可能减少政策文件可能带来的收缩效应。”董煜说。

　　提法10：“激发干事创业的内生动力”

　　会议强调，要加强党对经济工作的领导，坚持干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，确保党中央各项决策部署落到实处。要强化正向激励，激发干事创业的内生动力。

　　中国人民大学公共管理学院教授许光建表示，经济工作是党和国家的中心工作，做好经济工作是我们党治国理政的重大任务。当前，我国面临着复杂的国内外经济形势，应对困难和挑战，广大党员干部要履行好、落实好党中央关于经济工作的重大决策部署，接稳接好时代重担，始终把“愿担当、敢担当、善担当”作为事业所需、使命所系，凝聚起经济建设的磅礴力量，激发出经济建设的强劲动力，确保经济工作的正确方向和目标任务的顺利实现。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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