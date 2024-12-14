二〇二四年，全国粮食播种面积、亩产、总产均实现增长——

本报记者 邱海峰

12月13日，国家统计局发布数据，2024年全国粮食总产量14130亿斤，比上年增加221.8亿斤，增长1.6%。国家统计局有关负责人表示，2024年，全国粮食产量首次迈上1.4万亿斤新台阶，进一步夯实了国家粮食安全根基，为推进乡村全面振兴、建设农业强国奠定了坚实基础，为巩固和增强经济回升向好态势、持续推动高质量发展提供了有力支撑，也为稳定全球粮食市场、维护世界粮食安全作出了积极贡献。

全年粮食再获丰收

“2024年，各地区各部门严格落实耕地保护和粮食安全责任，克服较为严重的自然灾害等不利影响，持续抓好粮食生产工作，全年粮食再获丰收。”国家统计局农村司副司长魏锋华在解读粮食生产情况时说。

分季节看，2024年，全国夏粮产量2997.8亿斤，比上年增加74.8亿斤；早稻产量563.5亿斤，比上年略减3.3亿斤；秋粮产量10568.7亿斤，比上年增加150.3亿斤。

魏锋华介绍，全国秋粮播种面积稳中有增，除局部地区受灾秋粮减产，大部农区灾情偏轻，秋粮产量增加。加之种植结构调整，高产作物玉米面积增加较多，带动秋粮产量增加。

分品种看，稻谷、小麦、玉米产量均实现增加。2024年，全国谷物产量13045.7亿斤，比上年增加217.1亿斤，增长1.7%。其中，稻谷产量4150.7亿斤，比上年增加18.6亿斤，增长0.5%；小麦产量2802亿斤，比上年增加70.2亿斤，增长2.6%；玉米产量5898.3亿斤，比上年增加121.5亿斤，增长2.1%。

豆类产量稳中略降，薯类产量有所增长。2024年，全国豆类产量472.6亿斤，比上年减少4.3亿斤，下降0.9%。其中，大豆产量413亿斤，比上年减少3.9亿斤，下降0.9%。全国薯类产量611.7亿斤，比上年增加8.9亿斤，增长1.5%。

魏锋华表示，全国31个省（区、市）中，有26个粮食增产。其中，黑龙江受玉米大豆结构调整等因素带动，粮食增产42.7亿斤；新疆调整粮经作物种植结构，加之气候条件有利，粮食增产42.2亿斤；内蒙古、河北、河南、吉林、山东等粮食主产区增产均超过10亿斤。

播种面积连续5年保持增长

根据国家统计局数据，2024年，全国粮食播种面积17.9亿亩，比上年增加525.8万亩，增长0.3%，连续5年保持增长。

魏锋华表示，2024年，中央持续加大粮食生产支持力度，继续提高小麦、早籼稻最低收购价，稳定耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴等政策，扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，完善农资保供稳价应对机制，多措并举提高农民种粮积极性。各地严格落实粮食安全党政同责，加强耕地保护和用途管控，推进土地综合整治，扩大复播粮食面积，充分挖掘面积潜力。

具体看，稻谷和玉米面积增加，小麦面积稳中略降。2024年，全国谷物播种面积15.07亿亩，比上年增加797.4万亩，增长0.5%。其中，稻谷播种面积4.35亿亩，比上年增加86.8万亩，增长0.2%，在连续3年下降后，实现恢复性增长；玉米播种面积6.71亿亩，比上年增加782.7万亩，增长1.2%；小麦播种面积3.54亿亩，比上年减少59.8万亩，下降0.2%，基本保持稳定。

豆类面积有所下降，薯类面积基本稳定。2024年，全国豆类播种面积1.77亿亩，比上年减少258.2万亩，下降1.4%。其中，大豆播种面积1.55亿亩，比上年减少223.2万亩，下降1.4%。为巩固大豆扩种成果，国家在内蒙古及东北三省继续实施大豆生产者补贴政策，促进大豆产销衔接，全力稳定大豆生产，大豆播种面积连续3年稳定在1.5亿亩以上。全国薯类播种面积1.06亿亩，比上年减少13.4万亩，下降0.1%。

粮食单产水平有效提升

粮食单产水平如何？国家统计局数据显示，2024年，全国粮食单产394.7公斤/亩，每亩产量比上年增加5.1公斤，增长1.3%。

稻谷、小麦、玉米单产均有所提高。2024年，全国谷物单产432.9公斤/亩，每亩产量比上年增加4.9公斤，增长1.2%。其中，稻谷单产477公斤/亩，比上年增加1.2公斤，增长0.3%；上年收获期小麦受严重“烂场雨”天气影响单产下降，今年实现恢复性增长，小麦单产396公斤/亩，比上年增加10.6公斤，增长2.7%；玉米单产439.4公斤/亩，比上年增加4公斤，增长0.9%。

豆类和薯类单产增加。2024年，全国豆类单产133.2公斤/亩，每亩产量比上年增加0.7公斤，增长0.5%。其中，大豆单产133.3公斤/亩，比上年增加0.7公斤，增长0.5%。全国薯类单产289.7公斤/亩，比上年增加4.6公斤，增长1.6%。

魏锋华表示，2024年，尽管局部地区发生洪涝、干旱、台风等灾害，但全国大部农区光温水匹配良好，气象条件总体有利于粮食生长发育和产量形成。各地持续推进高标准农田建设，改善农业生产条件，深入推进粮油等主要作物大面积单产提升行动，推广合理增密、水肥一体、“一喷三防”、“一喷多促”等技术，有效提升粮食单产水平。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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