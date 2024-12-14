立足资源优势 聚力科技创新 发展临港产业

本报记者 邓建胜 张云河

规上工业增加值增速高于全国平均水平2个百分点，新产业、新产品对工业产值增长贡献率超过50%，72%的企业用工人数同比增长……不断夯实“稳”的基础、强化“进”的动能、延续“好”的态势，今年前三季度，广西产业成绩单提振信心。

2021年4月，习近平总书记在广西考察时强调：“发展特色产业是地方做实做强做优实体经济的一大实招，要结合自身条件和优势，推动高质量发展。”2023年12月，习近平总书记在广西考察时指出：“推动广西高质量发展，必须做好强产业的文章，加快构建现代化产业体系。”

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，广西聚焦优势产业，聚力创新创造，因地制宜加快发展新质生产力，奋力做好强产业文章。

优势产业聚动能——

一块铝矿石，能变成什么？广西南南铝加工有限公司的答案是：薄如蝉翼的电子铝箔，轻质高强的新能源汽车铝材，高端精密的航天铝合金……“比如，我们的航天铝合金高强、高韧、耐腐蚀，是航空航天装备的关键材料。”南南铝加工公司董事长王坤介绍，企业与高校组建科技创新联合体，持续推动产品向新、应用向深、性能向优。

依托铝、锡、锑、铟等资源，广西努力把特色资源发展成为优势产业，有色金属、钢铁等产业产值超过3000亿元规模，实现从原材料向精深加工升级。以特色优势产业为主攻方向，广西打造形成冶金、汽车等10个千亿元级工业产业。“中国天眼”工程的索网、港珠澳大桥的高强度钢筋锚固体系，均有“广西制造”的身影。

科技创新提效能——

厘米级精确定位、360度环绕感知、云平台实时监控……位于柳州市柳南区的柳工全球研发中心，一台无人驾驶电动装载机运行流畅，科技感满满。“24小时自主作业，装卸偏差不超过10厘米，效率达到熟练司机九成水平。”广西柳工机械股份有限公司智能产品与应用研究院电控工程师杨建介绍，通过多部门合力搭平台、引人才、促转化，新产品研发落地提速。

把科技创新摆到更加突出的位置，广西在工程机械、动力装备等七大领域实施科技“尖锋”行动，培育新材料、新能源汽车等一批500亿元规模以上的新兴产业，战略性新兴产业对工业增长贡献率超过30%。今年前三季度，广西太阳能电池、汽车用锂离子动力电池、服务机器人产量同比分别增长7.3倍、1.5倍、1.3倍。

向海图强蓄势能——

车辆来往，码头繁忙，北海铁山东港产业园内，一批批光伏玻璃产品“扬帆”销往全球。今年前三季度，园区光伏玻璃企业完成进出口额超过1亿元。

乘势出海靠什么？看环境，深化园区体制机制改革，企业行政事项实现一园通办；看港口，随着北部湾国际门户港加快建设，北部湾港北海铁山东港区开港不到一年，已实现码头泊位从5000吨级到10万吨级的跨越；看联通，积极融入西部陆海新通道建设，产业园区经济腹地向内延伸至西南地区多省份，出口市场向外拓展至东南亚国家，国内国际双循环相互促进。

党的二十届三中全会《决定》提出，完善促进海洋经济发展体制机制。“一湾相挽十一国”，广西充分利用沿海沿江优势，大力发展海洋经济、临港产业。今年前三季度，广西沿边临港产业园区工业投资同比增长35%，规上工业总产值同比增长12.3%。

“我们要完整准确全面贯彻新发展理念，着力打造国内国际双循环市场经营便利地和粤港澳大湾区重要战略腹地。以沿边临港产业园区为抓手，改造升级传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，因地制宜发展新质生产力，加快构建体现广西优势的现代化产业体系，推动高质量发展。”广西壮族自治区党委书记刘宁表示。

《 人民日报 》（ 2024年12月14日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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