——京皖渝三省市扎实办好惠民利民实事

本报记者

在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。习近平总书记指出：“做好保障和改善民生工作，可以增进社会消费预期，有利于扩大内需，抓民生也是抓发展。”中央经济工作会议提出：“加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感”。

深入贯彻习近平总书记重要指示精神，北京、安徽、重庆等地在国计民生关键处发力，持续激发有潜能的消费、扩大有效益的投资，切实做好保障和改善民生工作，不断提高人民生活品质，实现经济发展和民生改善良性循环——

40万套（间）房子，有效投资和民生改善同频共振：北京力争在“十四五”时期建设筹集保障性租赁住房40万套（间），让新市民、新青年“有得住”更能“住得好”；

500亿元产值，民生所需和新兴产业“双向奔赴”：安徽扎实推进城市生命线安全工程建设，先后孵化城市安全产业核心企业20余家，带动集聚产业链企业300余家、产值500亿元；

10万余个岗位，产业发展和充分就业相互促进：重庆下大气力发展软件信息服务业，从去年7月到今年6月，新增从业者10万余人。今年上半年，重庆软件产业实现营收约1900亿元，同比增长7.5%……

近日，本报记者探访了北京、安徽、重庆三省市在高质量发展中保障和改善民生的生动实践。

围绕产业抓就业，促进高质量充分就业

“专业建在产业上、教学瞄准生产干、校长围绕厂长转！”安徽蚌埠技师学院党委书记朱冬民讲出了该校的教育理念：产教充分融合，实现产业发展与人才培养精准匹配。

来到安徽蚌埠技师学院的实训车间，企业技能专家正手把手指导学生开展新能源汽车检验与维修。近年来，学校围绕蚌埠市重点产业集群，设置了新能源汽车、电子商务、信息技术、现代智能制造等优势专业，与用人企业开展“订单式培养”等深度合作，学生技能过硬，就业率相当可观。

透过蚌埠看安徽。近年来，安徽围绕区域经济发展布局技工教育，聚焦企业需求开展终身职业技能培训，已有技工院校91所，在校生24万人，为优势产业输送了大批优质人才。“产业和就业实现了‘双向奔赴’！”安徽省人力资源和社会保障厅副厅长陈宏说。

就业是民生之本、发展之基，北京、安徽、重庆等地围绕产业抓高质量充分就业。

来自重庆的数据显示，优势产业的就业增量正不断涌现。今年上半年，重庆先进材料、新一代电子信息制造业、智能网联新能源汽车三类重点产业需求分别为4.65万人、38.00万人、33.67万人，占总需求的26.57%；公共就业服务平台“渝职聘”上，今年现代服务业新发布招聘岗位21.07万个，同比增长26.76%。

优势产业不仅扩大了就业容量，也在发展中提升了从业者的就业质量。

带领团队一起完成技术攻关项目110余项，技术创新获奖10余项，创造经济效益5500余万元……从普通装配工成长为国家级技能大师，北汽集团国家级技能大师工作室带头人赵郁说：“发展更有奔头了。”在北汽集团，像赵郁这样的能工巧匠有5.4万余人，占全体员工的比例近60%。

近年来，北京推出“金蓝领”培育行动计划、实施“新八级工”职业技能等级制度等，在发展新质生产力、培育新产业新业态新模式中，培养适应首都高质量发展的技能劳动者大军，促进就业质量的有效提升。截至目前，北京技能人才达到355万人，其中高技能人才达到121万人。

“扎实办好民生实事，兜牢民生底线，用惠民生、暖民心举措提升人民群众获得感幸福感安全感。”北京市市长殷勇表示，北京将持续抓好就业这个民生头等大事，采取针对性措施完善重点群体就业支持体系，增强劳动力就业能力和素质，促进高质量充分就业。

扩大有效益的投资，增强获得感幸福感安全感

北京东南五环，化工桥南侧，一片大型住宅区格外亮眼——灰、红、黄三色为主，传承北京老城色调；简洁的线条，充满现代感和年轻态。这里是北京当前最大的单体保障性租赁住房项目——首创和园·繁星租住社区，项目投资40多亿元，全部建成后可提供6572套租赁住宅。

“刚入市一年多，已投用的4000多套房接近满租，85%的租户不到30岁。”在首创和园运营管理公司总经理王维看来，这一项目不仅为新市民、青年人提供了温馨居所，还为所在地村集体带来10多亿元的收入、创造大量就业岗位，“真是一举多得的民生工程！”

“十四五”以来，北京已累计建设筹集36万套（间）像这样的保障性租赁住房；重庆垫江县召开居民院坝会340余次、征集意见2.2万条，聚焦群众反映集中的上楼难问题，为老旧小区加装电梯820台……

民生工程，一手拉动内需、一手托举幸福。北京、安徽、重庆等地把民生工程作为扩大有效益投资的重要内容，群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

正值早高峰，安徽合肥市的包河大道高架桥上车流不息，桥体各处安装的68个传感器，实时监测着桥梁受力状态、形变等各项指标，一旦发现异常，监测中心便会很快收到信息。

2021年7月，安徽启动实施城市生命线安全工程建设以来，已有近3万公里的燃气、供水、排水等管网和325座桥梁布设了16.3万套传感设备，立体化的“数字哨兵”体系，让风险可以被提前“看见”：安徽城市地下管网事故发生率已下降60%，风险排查效率提升70%。

从“一棵树”到“一片林”。安徽抓好城市生命线安全工程，既守护了百姓安宁，也吸引培育了一批企业，城市安全产业如今已达500亿元产值。

“我们坚持以人民为中心，以增进人民福祉为出发点和落脚点谋划推进改革，不断擦亮高质量发展的民生底色，努力创造高品质生活。”安徽省委书记梁言顺表示。

不论是以亿元为单位的“大手笔”投资，还是群众身边“小而美”的民生项目建设，百姓所需就是投资所向——

2023年以来，北京公交集团利用公交场站边角空间、临街场地和共享公交充电资源，投资建设了40座新能源汽车充电站，260台充电桩有效缓解了周边居民的“充电焦虑”；

在重庆，作为西部陆海新通道跨境公路班车始发地的重庆公路物流基地稳步加大投资、招引项目、扩容提速，市民能够以更便宜的价格、更快捷的速度享受老挝啤酒、越南咖啡；

规划1300张床位、历时4年建设，力争打造“科技智慧型医疗标杆”的北京安贞医院通州院区今年10月正式开诊。前来就诊的副中心和周边地区群众直言满意：“家门口有大医院，不用去很远就能看上大专家。”

优化高品质供给，激发有潜能的消费

一颗颗辣椒，要“过五关”层层筛选；2000万元的设备，只为炒制更鲜香的油辣子……

探访重庆合川区的重庆火锅食材产业园，既惊异于火锅之“小”——从热辣的锅底、浓郁的调料，再到爽脆的毛肚，每一道食材背后都有一条细密复杂的产业链；也感慨产业之大——今年1至8月，合川区火锅食材全产业链产值284.48亿元，同比增长6.7%，新增就业岗位2000余个。

“好品质，才能让大家吃得巴适、钱花得舒心。”产业园工作专班综合协调组副组长彭广东，一语道出合川区如何“烫”出火锅大产业：从田间地头到百姓餐桌，每一个环节都瞄准“好品质”，精打细磨、精益求精。

激发有潜能的消费，关键就在于优化高品质的供给。这是重庆火锅香飘全国的奥秘，也是北京“湾里”项目投资的底气。

“湾里”之“湾”即“张家湾”。这里曾多河交汇，元、明、清时期皆为商旅聚集枢纽，素有“大运河第一码头”之称。站在北京城市副中心汀云美术馆顶层露台，正在建设的“湾里”商业综合体项目、一街之隔的环球影城，尽收眼底。

“有精品酒店，还有大牌首店；有文艺展演，也有度假休闲。高品质、多场景、新业态，能带给消费者完全不一样的体验。”北京环汇置业有限公司董事长刘赫轩看好“湾里”前景。

衣食住行用，柴米油盐茶。围绕人民群众对美好生活的向往做增量、提品质，拉动消费空间广阔、潜力巨大。

为了一间房，奔赴一座城。安徽黄山，3200多家各具特色的精品民宿星罗棋布般点缀于山水田园间，全年吸引超440万人次，对诗和远方的向往，实打实创造了160亿元综合效益；

青年因城市而聚，城市因青年而兴。2021年，瞄准年轻人的工作、生活需求，北京朝阳门外大街启动更新改造——曾经的百货商场变身集聚新业态的商业中心，开业一年多已吸引1500多万人次“打卡”消费；

今年前10个月，累计销量达到35万余辆，同比增长310.99%。重庆赛力斯集团凭借高品质、智能化的新能源汽车车型，收获了消费者用真金白银投出的“支持票”……

“重庆地处西南腹地，市场空间广阔，内需潜力很大。”重庆市市长胡衡华表示，“我们将把扩内需政策重点更多放在惠民生、促消费上，扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好。”

（本报记者柯仲甲、朱俊杰、王昊男、姜峰、邹翔、戴林峰、王洲、徐靖）

《 人民日报 》（ 2024年12月14日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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