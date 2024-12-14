我国粮食年产量首次迈上1.4万亿斤新台阶（新数据 新看点）
粮食播种面积连续5年保持增长
数据来源：国家统计局
本报北京12月13日电 （记者刘志强、郁静娴）国家统计局12月13日发布数据：2024年，全国粮食总产量14130亿斤，比上年增加222亿斤，增长1.6%，在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，首次迈上1.4万亿斤新台阶。
今年以来，各地区各部门严格落实耕地保护和粮食安全责任，克服较为严重的自然灾害等不利影响，持续抓好粮食生产工作，全年粮食再获丰收。
全国粮食播种面积17.90亿亩，比上年增加525.8万亩，增长0.3%，连续5年保持增长。2024年，中央持续加大粮食生产支持力度，继续提高小麦、早籼稻最低收购价，稳定耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴等政策，多措并举提高农民种粮积极性。各地严格落实粮食安全党政同责，加强耕地保护和用途管控。
全国粮食单产394.7公斤/亩，每亩产量比上年增加5.1公斤，增长1.3%。各地持续推进高标准农田建设，改善农业生产条件，深入推进粮油等主要作物大面积单产提升行动，推广合理增密、水肥一体、“一喷三防”、“一喷多促”等技术，有效提升粮食单产水平。
2024年，全国夏粮产量2997.8亿斤，早稻产量563.5亿斤。全国秋粮播种面积稳中有增，除局部地区受灾秋粮减产，大部农区灾情偏轻，秋粮产量增加。加之种植结构调整，高产作物玉米面积增加较多，带动秋粮产量增加。全国秋粮产量10568.7亿斤，比上年增加150.3亿斤，增长1.4%。
国家统计局农村司相关负责人表示，2024年，全国粮食产量首次迈上1.4万亿斤新台阶，进一步夯实了国家粮食安全根基，为推进乡村全面振兴、建设农业强国奠定了坚实基础，为巩固和增强经济回升向好态势、持续推动高质量发展提供了有力支撑，也为稳定全球粮食市场、维护世界粮食安全作出了积极贡献。
（相关报道见第三、五版）
《 人民日报 》（ 2024年12月14日 01 版）
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