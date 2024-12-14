数据来源：农业农村部、国家统计局

科 技

科技正成为“三农”发展最大增量。我国加快培育发展新质生产力，逐步建立起全球最完整的农业科技创新体系。物联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与农业产业深度融合，数字农业、智慧农业驱动农业现代化发展。

农 机

我国是世界第一农机生产和使用国。2023年，农作物生产机械化作业面积超75.7亿亩次。高端智能拖拉机、北斗辅助驾驶系统等高性能农机（具）广泛应用；丘陵山区玉米播种机、轨道运输机等实现“有好机用”；设施巡检机器人等智能农机装备打破国外垄断。

高标准农田

我国高标准农田建设持续推进，耕地质量不断改善。据了解，建成后的高标准农田亩均粮食产能增加10%—20%。各地扎实推进高标准农田建设工作，把更多符合条件的农田改造成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田，筑牢“藏粮于地”的物质根基。

农业农村人才

人才是乡村全面振兴的重要力量。我国乡村人才队伍质量结构持续改善，一大批有文化、懂技术、善经营、会管理的新农人投身乡村、逐梦农业蓝海。2012—2023年，全国返乡入乡创业人员数量累计达1320万人，成为推动乡村发展的重要力量。

良 种

我国加力推进种业创新攻关，扎实推进种业振兴五大行动阶段性任务落实落地。全国农作物自主选育品种面积占比超95%，畜禽、水产核心种源自给率分别超过75%、85%。一批高水平种业创新平台加快建设，种业领军企业成长壮大，产学研用一体化育种创新模式持续完善。

绿色优质农产品

我国深入推进农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，持续增强粮食及重要农产品市场竞争力和可持续发展能力。农业绿色生产方式加快应用，越来越多绿色优质农产品摆上城乡居民的餐桌。

新型农业经营主体

带动农民、连接市场、引领发展，各类新型农业经营主体发展壮大，充分激发农业农村发展活力。目前，全国纳入名录系统的家庭农场近400万个，依法登记的农民合作社达214.5万家、联合社达1.5万家。社会化服务提质扩面，持续推动小农户与现代农业发展有机衔接。

乡村产业

产业振兴是乡村全面振兴的重中之重。我国积极培育壮大数字农业、订单农业、休闲农业等新业态，释放现代农业发展潜能。各地依托资源优势、对接市场需求，推动乡村产业全链条升级。特色农业产业持续提高现代化水平，全国森林食物年产量超2亿吨，约70%的肉蛋奶和52%的养殖水产品由设施养殖提供。

又是一个丰收年！

今年我国粮食总产量14130亿斤，首次站上1.4万亿斤新台阶，再创历史新高。

这是一份沉甸甸的丰收答卷！

1.4万亿斤，是季季接续的努力。每年的粮食生产分为夏粮、早稻、秋粮三季。今年，三季的成绩单都可圈可点。看夏粮，产量2997.8亿斤，比上年增加74.8亿斤，近9年中增产最多；看早稻，产量563.5亿斤，连续4年稳定在560亿斤以上；看秋粮，面积稳中有增，大面积单产提升成效明显。

1.4万亿斤，是高位增产的丰收。2015年至2023年，我国粮食总产量已经连续9年站稳1.3万亿斤台阶。今年的中央一号文件提出，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上。首超1.4万亿斤，这份来之不易的丰收答卷，意味着预期目标顺利完成。粮食总产量在高起点上实现新突破、再上新台阶，进一步夯实了国家粮食安全根基，为推进乡村全面振兴、建设农业强国奠定了坚实基础，为巩固和增强经济回升向好态势、持续推动高质量发展提供了有力支撑。

这份沉甸甸的丰收答卷背后，是政策措施有力，为粮食生产保驾护航。今年，中央财政加大对粮食生产支持力度，三大主粮完全成本保险和种植收入保险实现了全覆盖，提高小麦、早籼稻最低收购价，推动粮食价格保持在合理水平，一系列强农惠农举措有效调动农民种粮积极性，保障种粮农民收益。

这份沉甸甸的丰收答卷背后，是科技支撑给力，激活单产提升关键变量。今年，玉米单产提升工程接续实施，大豆单产提升工程启动；持续推进高标准农田建设，深入实施种业振兴行动，加强创高产关键技术推广，加快高性能农机装备升级……良田、良种、良机、良法、良制“五良”集成，推动大面积均衡增产。今年夏收小麦亩产提高了10公斤，单产提高幅度为近五年最大。从全年看，预计单产对粮食增产的贡献超过八成。

这份沉甸甸的丰收答卷背后，是各地落实党政同责、环环相扣，各部门同心协力、齐抓共管，亿万农民辛勤耕耘、苦干实干。政策好、人努力、天帮忙，共同推动实现了我国粮食生产高位再增产。

粮食安全，是“国之大者”。应当看到，尽管粮食产量已站上新台阶，但当前和今后一个时期，我国粮食供需仍处于紧平衡状态，确保粮食稳定安全供给的弦一刻也不能放松。坚持藏粮于地、藏粮于技，加快提升粮食综合生产能力，千方百计夯实国家粮食安全根基，让大国粮仓更加稳固。

（本报记者 朱 隽）

《 人民日报 》（ 2024年12月14日 05 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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