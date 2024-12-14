首超1.4万亿斤，沉甸甸的丰收答卷（经济新方位·特别报道）
数据来源：农业农村部、国家统计局
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又是一个丰收年！
今年我国粮食总产量14130亿斤，首次站上1.4万亿斤新台阶，再创历史新高。
这是一份沉甸甸的丰收答卷！
1.4万亿斤，是季季接续的努力。每年的粮食生产分为夏粮、早稻、秋粮三季。今年，三季的成绩单都可圈可点。看夏粮，产量2997.8亿斤，比上年增加74.8亿斤，近9年中增产最多；看早稻，产量563.5亿斤，连续4年稳定在560亿斤以上；看秋粮，面积稳中有增，大面积单产提升成效明显。
1.4万亿斤，是高位增产的丰收。2015年至2023年，我国粮食总产量已经连续9年站稳1.3万亿斤台阶。今年的中央一号文件提出，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上。首超1.4万亿斤，这份来之不易的丰收答卷，意味着预期目标顺利完成。粮食总产量在高起点上实现新突破、再上新台阶，进一步夯实了国家粮食安全根基，为推进乡村全面振兴、建设农业强国奠定了坚实基础，为巩固和增强经济回升向好态势、持续推动高质量发展提供了有力支撑。
这份沉甸甸的丰收答卷背后，是政策措施有力，为粮食生产保驾护航。今年，中央财政加大对粮食生产支持力度，三大主粮完全成本保险和种植收入保险实现了全覆盖，提高小麦、早籼稻最低收购价，推动粮食价格保持在合理水平，一系列强农惠农举措有效调动农民种粮积极性，保障种粮农民收益。
这份沉甸甸的丰收答卷背后，是科技支撑给力，激活单产提升关键变量。今年，玉米单产提升工程接续实施，大豆单产提升工程启动；持续推进高标准农田建设，深入实施种业振兴行动，加强创高产关键技术推广，加快高性能农机装备升级……良田、良种、良机、良法、良制“五良”集成，推动大面积均衡增产。今年夏收小麦亩产提高了10公斤，单产提高幅度为近五年最大。从全年看，预计单产对粮食增产的贡献超过八成。
这份沉甸甸的丰收答卷背后，是各地落实党政同责、环环相扣，各部门同心协力、齐抓共管，亿万农民辛勤耕耘、苦干实干。政策好、人努力、天帮忙，共同推动实现了我国粮食生产高位再增产。
粮食安全，是“国之大者”。应当看到，尽管粮食产量已站上新台阶，但当前和今后一个时期，我国粮食供需仍处于紧平衡状态，确保粮食稳定安全供给的弦一刻也不能放松。坚持藏粮于地、藏粮于技，加快提升粮食综合生产能力，千方百计夯实国家粮食安全根基，让大国粮仓更加稳固。
（本报记者 朱 隽）
《 人民日报 》（ 2024年12月14日 05 版）
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