四部门发文加快推进中小企业数字化转型
2024年12月14日05:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京12月13日电 （记者张晓洁、张辛欣）记者13日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部等四部门日前联合印发《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》，由点及面、由表及里、体系化推进中小企业数字化转型。
方案提出，将推动中小企业数字化转型与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，以中小企业数字化转型城市试点为抓手，“点线面”结合推进数字化改造，加速人工智能创新应用和深度赋能，充分激活数据要素价值，着力提升供给质效和服务保障水平，实施中小企业数字化赋能专项行动。
方案明确，到2027年，中小企业数字化转型“百城”试点取得扎实成效，专精特新中小企业实现数字化改造应改尽改，形成一批数字化水平达到三级、四级的转型标杆；试点省级专精特新中小企业数字化水平达到二级及以上，全国规上工业中小企业关键工序数控化率达到75%；中小企业上云率超过40%。初步构建起部省联动、大中小企业融通、重点场景供需适配、公共服务保障有力的中小企业数字化转型生态，赋能中小企业专精特新发展。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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