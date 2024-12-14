本报广州12月13日电 （记者罗艾桦）全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”近日在广东省阳江市正式投运。“明阳天成号”排水总量约1.5万吨，位于离岸约70公里、水深约45米的明阳阳江青洲四海上风电场，预计每年可提供约5400万千瓦时绿色电力。项目负责人表示，“明阳天成号”的投运，除了通过装备创新拓展海洋能源的可开发规模，还能推动多种能源方式互联互济，助力海洋能源立体融合开发向深远海挺进。

《 人民日报 》（ 2024年12月14日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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