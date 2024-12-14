原标题：推进中小企业数字化转型

本报北京12月13日电 工业和信息化部、财政部等四部门日前印发《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》，由点及面、由表及里、体系化推进中小企业数字化转型。

方案提出，发挥中央财政资金引导作用，分批支持100个左右城市开展中小企业数字化转型试点，因地制宜探索中小企业数字化转型路径，推动4万家以上中小企业开展数字化转型，其中1万家专精特新中小企业。对专精特新“小巨人”企业全面“建档立卡”，“一企一策”靶向推动数字化水平系统提升。

方案明确，到2027年，中小企业数字化转型“百城”试点取得扎实成效，专精特新中小企业实现数字化改造应改尽改，形成一批数字化水平达到三级、四级的转型标杆；试点省级专精特新中小企业数字化水平达到二级及以上，全国规上工业中小企业关键工序数控化率达到75%；中小企业上云率超过40%。初步构建起部省联动、大中小企业融通、重点场景供需适配、公共服务保障有力的中小企业数字化转型生态，赋能中小企业专精特新发展。（记者刘坤）

(责编：王连香、杨迪)

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