原标题：带动相关产品销售额超1万亿元

记者13日从商务部获悉，今年以来，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。

商务部发布的最新数据显示，截至12月13日零时，汽车以旧换新带动乘用车销售量超520万辆，其中报废更新超251万辆，置换更新超272万辆；家电以旧换新带动8大类产品销售量超4900万台；家装厨卫“焕新”带动相关产品销售超5100万件；电动自行车以旧换新带动新车销售近90万台。

商务部新闻发言人何咏前表示，随着消费品以旧换新及一揽子增量政策进一步显效，预计消费市场将继续保持回升向好态势。（记者董蓓）

(责编：王连香、杨迪)

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