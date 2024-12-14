带动相关产品销售额超1万亿元
2024年12月14日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：带动相关产品销售额超1万亿元
记者13日从商务部获悉，今年以来，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。
商务部发布的最新数据显示，截至12月13日零时，汽车以旧换新带动乘用车销售量超520万辆，其中报废更新超251万辆，置换更新超272万辆；家电以旧换新带动8大类产品销售量超4900万台；家装厨卫“焕新”带动相关产品销售超5100万件；电动自行车以旧换新带动新车销售近90万台。
商务部新闻发言人何咏前表示，随着消费品以旧换新及一揽子增量政策进一步显效，预计消费市场将继续保持回升向好态势。（记者董蓓）
(责编：王连香、杨迪)
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