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前11个月快递业务量同比增长21.4%

2024年12月14日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：前11个月快递业务量同比增长21.4%

本报北京12月13日电 国家邮政局13日发布的数据显示，1至11月，邮政行业寄递业务量累计完成1742.8亿件，同比增长19.1%。其中，快递业务量累计完成1572.9亿件，同比增长21.4%。

11月份，邮政行业寄递业务量完成187.8亿件，同比增长13.2%。其中,快递业务量完成172.1亿件，同比增长14.9%。

分专业类型看，1至11月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.0%、88.8%和2.2%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.5个百分点，异地快递业务量的比重上升0.4个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。

分区域看，1至11月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为72.4%、18.7%和8.9%，业务收入比重分别为74.9%、14.9%和10.2%。

国家邮政局相关负责人表示，快递企业通过加大科技赋能力度、加强基础能力投入、优化资源要素配置等方式，有效提升行业承载能力和运行效率，满足长周期、高弹性寄递需求，支撑消费需求持续释放。（记者董蓓）

(责编：王连香、杨迪)
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