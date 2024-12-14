原标题：我国养老金融发展“规划图”来了

新华社北京12月13日电 记者13日从中国人民银行获悉，近日中国人民银行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业 服务银发经济高质量发展的指导意见》，明确了养老金融发展的“规划图”。意见提出，到2028年，我国养老金融体系基本建立。到2035年，基本实现中国特色金融和养老事业高质量发展的良性循环。

为加快建立完善养老金融体系，全力做好养老金融大文章，中国人民银行、金融监管总局、国家发展改革委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、国家卫生健康委、中国证监会、国家医保局等九部门近日联合印发《关于金融支持中国式养老事业 服务银发经济高质量发展的指导意见》，从支持不同人群养老金融需求、拓宽银发经济融资渠道、健全金融保障体系、夯实金融服务基础、构建长效机制等五方面提出16项重点举措。

意见指出，要聚焦不同老龄群体提供多样化养老金融服务，支持备老群体做好养老资金储备和财富规划，针对农村养老需求加大金融资源倾斜力度。完善金融支持银发经济的服务体系和管理机制，扩大银发经济经营主体和产业集群发展的信贷投放，加大直接融资支持力度，拓展多元化资金来源渠道。

根据意见，我国将大力发展养老保险一、二、三支柱，进一步推进商业保险年金产品创新，加强养老金融产品设计和投资管理，提升金融服务适老化水平，加强老年人金融知识宣传教育和消费权益保护，加大对涉老非法金融活动的防范打击力度。完善制度保障，加强部门协作与信息共享，强化货币政策、保险监管、融资配套、税收优惠等方面政策支持，强化统计监测和效果评估。

中国人民银行表示，下一步，将会同有关部门加快建立养老金融工作落实机制，全力做好养老金融大文章，助力中国式养老事业，服务银发经济高质量发展。（记者任军、吴雨）

(责编：王连香、杨迪)

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