原标题：我国粮食年产量首次迈上1.4万亿斤新台阶

新华社北京12月13日电 国家统计局13日发布数据显示，2024年全国粮食总产量14130亿斤，比上年增加221.8亿斤，增长1.6%，在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，首次迈上1.4万亿斤新台阶。

国家统计局农村司副司长魏锋华表示，各地区各部门严格落实耕地保护和粮食安全责任，持续抓好粮食生产工作，全年粮食再获丰收。

统计数据显示，2024年全国粮食播种面积17.90亿亩，比上年增加525.8万亩，增长0.3%，连续5年保持增长。全国粮食单产394.7公斤/亩，每亩产量比上年增加5.1公斤，增长1.3%。

魏锋华介绍，2024年全国秋粮播种面积稳中有增，除局部地区受灾秋粮减产，大部农区灾情偏轻，秋粮产量增加。加之种植结构调整，高产作物玉米面积增加较多，带动秋粮产量增加。全国秋粮产量10568.7亿斤，比上年增加150.3亿斤，增长1.4%。

从各省份粮食产量数据看，2024年全国31个省份中，有26个粮食增产。其中，黑龙江受玉米大豆结构调整等因素带动，粮食增产42.7亿斤；新疆调整粮经作物种植结构，加之气候条件有利，粮食增产42.2亿斤；内蒙古、河北、河南、吉林、山东等粮食主产区增产均超过10亿斤。（记者潘洁）

(责编：王连香、杨迪)

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