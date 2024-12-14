原标题：信贷资金流向有何变化？——解读11月金融数据

中国人民银行13日发布了11月金融统计数据。贷款规模合理增长、贷款利率保持低位水平、流动性保持合理充裕……11月金融数据有何亮点？信贷资金主要流向了哪些领域？

当日发布的金融数据显示，11月末，我国人民币贷款余额254.68万亿元，同比增长7.7%；广义货币（M2）余额311.96万亿元，同比增长7.1%；社会融资规模存量为405.6万亿元，同比增长7.8%。

“金融总量增长平稳，流动性合理充裕，对实体经济保持了较强的支持力度。”中国民生银行首席经济学家温彬认为，11月狭义货币（M1）余额同比增速较上月回升，M2与M1的“剪刀差”持续收窄，折射出经济向好态势。

11月人民币贷款规模合理增长，前11个月各项贷款增加17.1万亿元。“不过，11月末人民币贷款余额同比增速较上月略有下降，这主要受当月地方债务化解、不良资产处置等因素影响。”招联首席研究员董希淼表示，随着地方化债力度加大，11月地方债务置换快速推进，影响了当月存量信贷。

近期，已有多地披露用于“置换存量隐性债务”的再融资专项债券发行计划。专家预计，12月地方债务置换仍将持续进行，贷款的减少转为政府债券的增加，有助于优化银行资产结构，降低银行信用风险和资本消耗。

超17万亿元新增信贷投向了哪里？

数据显示，前11个月我国住户贷款增加2.37万亿元，11月当月住户贷款增长明显，这主要得益于住户中长期贷款增长。

其实，10月我国个人住房贷款规模已有所企稳。记者从中国人民银行获悉，10月个人房贷发放量超过4000亿元，提前还款金额减少，提前还款额占个人住房贷款余额的比重明显低于一系列房地产金融政策出台前。

温彬介绍，我国住户中长期贷款以个人住房按揭贷款为主，随着房地产金融政策落地见效，个人房贷提前还贷现象明显减少，个人房贷将持续企稳回升。近期商品房成交数据和金融数据改善相互印证，房地产市场和居民信心进一步增强。

前11个月，企（事）业单位贷款增加13.84万亿元，企业仍是全部新增贷款中的大头。其中，中长期贷款增加10.04万亿元，占比超七成。

记者从中国人民银行了解到，11月末，制造业中长期贷款余额13.87万亿元，同比增长12.8%；专精特新企业贷款余额4.25万亿元，同比增长13.2%；普惠小微贷款余额32.21万亿元，同比增长14.3%。这些贷款增速均高于同期各项贷款增速。

“现在，各家银行在想方设法挖掘潜在信贷需求，瞄准科创、普惠小微等领域发力。”董希淼认为，近期中央政治局会议、中央经济工作会议进一步释放积极信号，经济回升向好的有利因素不断累积，融资需求或将进一步改善。明年货币政策将继续保持对实体经济较强的支持力度，信贷资源将更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节。

今年以来，我国利率水平保持稳中有降态势，企业和居民融资成本进一步降低。记者从中国人民银行了解到，11月份新发放企业贷款（本外币）加权平均利率为3.45%，新发放个人住房贷款（本外币）利率为3.08%，均较上月下降，并处于历史低位。

记者了解到，明年中国人民银行将继续用好价格调节机制，强化利率政策执行，推动社会综合融资成本稳中有降，创造有利的利率环境，支持促消费、扩投资。

2025年我国将实施适度宽松的货币政策。对此，中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，当前，外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍然面临不少困难和挑战，适度宽松的货币政策取向增强了货币政策的应对能力和空间。

邹澜说，中国人民银行将实施好适度宽松的货币政策，适时降准降息，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。在价格上持续发力，在总量上继续施力，在结构上聚焦用力，兼顾支持实体经济增长和银行稳健经营的平衡，推动经济持续回升向好。（新华社记者吴雨、任军）

(责编：王连香、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经