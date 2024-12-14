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三部门印发《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》

2024年12月14日08:59 | 来源：新华网
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原标题：三部门印发《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》

　　新华社北京12月13日电 记者13日获悉，工业和信息化部等三部门近日联合发布《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》，降低电动自行车用锂离子电池安全风险，引导电动自行车行业安全健康发展。

　　工作指引从外观、标签标识、内阻、最大输出电压、放电容量衰减率等方面，提出电动自行车用锂离子电池是否存在健康隐患的评估准则和检测方法，并对健康评估网点提出要求。

　　工业和信息化部消费品工业司有关负责人说，消费者可依据工作指引，进行简单的外观和标签检查，自行判断所使用的电池是否适合继续使用。对于电池内阻、最大输出电压及放电容量等技术指标，建议消费者前往健康评估网点，由专业的工作人员使用专用设备检测后，给出专业化的健康评估结论。

　　记者了解到，下一步，工业和信息化部将会同有关部门，指导各地加快建立和完善电动自行车用锂离子电池健康评估网络体系，面向广大消费者有序提供健康评估服务。（记者张晓洁、张辛欣）

(责编：王连香、杨迪)
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